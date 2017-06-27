Детки сначала волновались, а потом стали воспринимать как тетю: жена президента Вьетнама посетила Детскую деревню в Боровлянах
Новости Беларуси. Супруга президента Вьетнама посетила Детскую деревню в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На родине Нгуен Тхи Хиен также существуют подобные мини-городки для детей-сирот,
так что гостья заинтересованно расспрашивала и ребят, и их воспитателей о мельчайших деталях, от которых зависит истинно семейная атмосфера в непростой ситуации. Супруга вьетнамского президента – сама мама двоих детей – провела в одном из домов Деревни почти час. Она посмотрела альбом с фотографиями и не отказалась от чашки зеленого чая. Ну, а дети в это время выносили еще и модный вердикт.
Оксана Карпова, родитель-воспитатель «SOS – Детская деревня Боровляны»:
Угощали чаем и белорусскими конфетами, сладостями.
Хотелось сделать ей приятное.
Ее интересовало, как в нашей деревне существует семья и как строятся отношения внутри семьи, несмотря на то, что дети по крови не родные.
Виталий Коротыш, директор «SOS – Детская деревня Боровляны»:
Я думаю, ей очень понравилась атмосфера семьи, которую мы здесь стараемся создать.
Детки сначала волновались, а потом стали воспринимать ее как обычную гостью, как тетю, которая приехала из дальней страны.
На память о посещении Детской деревни супруга президента Вьетнама сделала ребятам символичный подарок.
Лотос для Азии – весьма дорогой и значимый цветок. Дети же в ответ растрогали гостью куклой в национальном стиле, сделанной своими руками. Нгуен Тхи Хиен пообещала, что этот сувенир из Беларуси займет в ее доме особое место.