Детки сначала волновались, а потом стали воспринимать как тетю: жена президента Вьетнама посетила Детскую деревню в Боровлянах

Новости Беларуси. Супруга президента Вьетнама посетила Детскую деревню в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На родине Нгуен Тхи Хиен также существуют подобные мини-городки для детей-сирот,

так что гостья заинтересованно расспрашивала и ребят, и их воспитателей о мельчайших деталях, от которых зависит истинно семейная атмосфера в непростой ситуации. Супруга вьетнамского президента – сама мама двоих детей – провела в одном из домов Деревни почти час. Она посмотрела альбом с фотографиями и не отказалась от чашки зеленого чая. Ну, а дети в это время выносили еще и модный вердикт.