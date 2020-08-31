«Дети стали обнимать нас, стали говорить: «Спасибо». В Беларуси продолжается республиканская акция «Соберём портфель вместе»

Новости Беларуси. С заботой о тех, кому она так нужна. Республиканская акция «Соберем портфель вместе» продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подарки к учебному году вручили воспитанникам социально-педагогического центра Фрунзенского района Минска. Здесь находится 21 ребенок.

Это дети из неблагополучных семей. Поддержать ребят приехали представители Белорусского союза женщин, бизнесмены. В подарочных наборах – сладости, игрушки, канцелярия, тетради. Каждому купили спортивный костюм.

Кирилл Василенко:

Сегодняшний день очень понравился. Спасибо большое всей организации. Я очень рад за все вот это, то, что нас собрали очень хорошо, то, что все выдали. Очень за все рад.

Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:

Мы сегодня видели глаза детей, и, конечно, очень тронуло то, что, прежде всего это дети, которые стали обнимать нас, стали говорить: «Спасибо». Это настолько большая открытость, настолько большая искренность. И дети, которые не избалованы вниманием взрослых – их надо любить.

Марина Станкевич, директор Социально-педагогического центра с приютом Фрунзенского района Минска:

Мы искренне благодарны и признательны за неравнодушное отношение тех людей, которые относятся к воспитанникам нашего приюта. Потому что, к сожалению, наши детки лишены родительского тепла и заботы, и только совместными усилиями мы сможем сделать их пребывание здесь более комфортным и уютным.