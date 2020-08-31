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«Дети стали обнимать нас, стали говорить: «Спасибо». В Беларуси продолжается республиканская акция «Соберём портфель вместе»

31 августа 2020 19:55
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Новости Беларуси. С заботой о тех, кому она так нужна. Республиканская акция «Соберем портфель вместе» продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарки к учебному году вручили воспитанникам социально-педагогического центра Фрунзенского района Минска. Здесь находится 21 ребенок.

«Дети стали обнимать нас, стали говорить: «Спасибо». В Беларуси продолжается республиканская акция «Соберём портфель вместе»-1

Это дети из неблагополучных семей. Поддержать ребят приехали представители Белорусского союза женщин, бизнесмены. В подарочных наборах – сладости, игрушки, канцелярия, тетради. Каждому купили спортивный костюм.

«Дети стали обнимать нас, стали говорить: «Спасибо». В Беларуси продолжается республиканская акция «Соберём портфель вместе»-4

Кирилл Василенко:
Сегодняшний день очень понравился. Спасибо большое всей организации. Я очень рад за все вот это, то, что нас собрали очень хорошо, то, что все выдали. Очень за все рад.

«Дети стали обнимать нас, стали говорить: «Спасибо». В Беларуси продолжается республиканская акция «Соберём портфель вместе»-7

Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:
Мы сегодня видели глаза детей, и, конечно, очень тронуло то, что, прежде всего это дети, которые стали обнимать нас, стали говорить: «Спасибо». Это настолько большая открытость, настолько большая искренность. И дети, которые не избалованы вниманием взрослых – их надо любить.

«Дети стали обнимать нас, стали говорить: «Спасибо». В Беларуси продолжается республиканская акция «Соберём портфель вместе»-10

Марина Станкевич, директор Социально-педагогического центра с приютом Фрунзенского района Минска:
Мы искренне благодарны и признательны за неравнодушное отношение тех людей, которые относятся к воспитанникам нашего приюта. Потому что, к сожалению, наши детки лишены родительского тепла и заботы, и только совместными усилиями мы сможем сделать их пребывание здесь более комфортным и уютным.

«Дети стали обнимать нас, стали говорить: «Спасибо». В Беларуси продолжается республиканская акция «Соберём портфель вместе»-13

Белорусский союз женщин патронирует приют три года. Поддерживать воспитанников центра будут и дальше, в том числе и в течение всего учебного года.

# Благотворительная акция # общество # Кирилл Василенко # Марианна Щеткина # Марина Станкевич # Фотофакт

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