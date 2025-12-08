Заседание Республиканского межведомственного совета по правам инвалидов прошло в Минске

В Беларуси проживают около 550 тысяч людей с инвалидностью – это примерно 6 % населения. За этими цифрами статистики – личная история и право на полноценную жизнь. Интегрироваться в общество людям с ограничениями по здоровью помогает государство. О том, какая работа ведется в этом направлении и что еще следует предпринять, говорили сегодня, 8 декабря, на заседании межведомственного совета по правам инвалидов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание было уделено вопросам развития производства специализированных товаров. В настоящее время в этой сфере заняты четыре предприятия, которые выпускают широкий ассортимент – от ортопедической обуви и одежды до протезов и средств гигиены. Однако практика показывает – несмотря на высокое качество и доступные цены, наши потребители не всегда хорошо информированы о существовании такой продукции.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси: Главная задача сегодня – это продемонстрировать, дать те возможности, которые сегодня есть у отечественных производителей по выпуску средств гигиены, ознакомить с ними, прежде всего, общественные объединения инвалидов, ну и рассмотреть весь спектр выпускаемой линейки, качества, ассортимент и так далее.

Виктор Лакота, директор парфюмерно-косметической фабрики:

У нас постоянно продукция изменяется. Требования медиков мы в первую очередь считываем. Продукция выпускается по техническим условиям и сейчас ведется работа по созданию стандарта, по средствам гигиены, в том числе по пеленкам в нашей республике.

В стране также ведется системная работа по созданию безбарьерной среды. Сейчас почти 23 % зданий считаются доступными для всех. Это около 29 тысяч объектов. До конца года стоит задача – увеличить их количество как минимум на полторы тысячи.