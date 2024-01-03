Детей с непростой судьбой поздравили «Патриоты Беларуси» в рамках проекта «Республиканская Ёлочка желаний»

Чтобы подарить чудо необязательно быть волшебником. Жители нашей страны каждый год доказывают это поступками. Атмосфера настоящих чудес царила сегодня во Дворце Республики. Там состоялось финальное представление в рамках благотворительного проекта «Республиканская Елочка желаний», инициатором которого выступило общественное объединение «Патриоты Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настоящий праздник со сказочными героями, хороводами и театральными постановками. Все для детей с непростой судьбой: воспитанникам детских домов, школ-интернатов и юных пациентов больничных стационаров. Их бесконечная вера в чудеса поражает, а исполненные мечты Дед Мороз уже доставил по известным ему адресам.

Я загадывала и мне подарили плойку-гофре. Еще всегда мечтала поехать в Минск.

Мне сегодняшнее мероприятие понравилось, подарило мне много впечатлений. Больше всего понравилась Баба-яга.

Было весело, энергии дало, настроение хорошее. Было все классно!

Ирина Синькевич, официальный представитель РОО «Патриоты Беларуси»:

Дарителей получилось очень много – около 800 человек, которые активно включились в нашу акцию. Приходили к нам в офис, брали письма, исполняли желание деток. Некоторые брали десятками. Нас это поразило, потому что действительно белорусы добрый народ, потому что так отозваться на такую добрую акцию. Было очень приятно, что так много людей откликнулись.