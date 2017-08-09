Десятки пострадавших от жары «оранжевого» уровня: Беларусь живет по законам аномального зноя
Новости Беларуси. В Беларуси 10 августа станет еще жарче. Аномальный зной из Европы к нам, к счастью, не придет, однако столбик термометра, как обещают синоптики, достигнет 35 градусов выше нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объявлен оранжевый уровень опасности. Между тем, только за неделю летнее солнце заставило десятки человек обратиться к врачам.
Пока одни белорусы занимают место под солнцем, другие, напротив, готовятся дать решительный отпор жаре.
Николай Котов:
Я завариваю Иван-чай с зеленым. Это меня спасает.
Травяные чаи и легкая пища. У балетмейстера со стажем в полвека свой рецепт, как сохранять бодрость, когда в паспорте за 70, а за окном – за 30.
Зной, так ощутимый в мегаполисе, не мог не задать тон городской моде. Вот, к примеру, Валентина Павловна. Активная пенсионерка сегодня особо тщательно подошла к выбору гардероба.
Валентина Мищерекова:
Прежде всего я всегда одеваю что-то на голову, чтобы у меня не получилось солнечного удара. Глаза защищаю, беру с собой немного воды.
Тем временем летнее солнце только в Минске за неделю заставило десятки человек обратиться к врачам. Некоторых пришлось госпитализировать с ожогами. Чтобы получить поражение кожи, среднестатистическому белорусу порой достаточно всего 20 минут.
Дмитрий Мазолевский, заведующий ожоговым отделением больницы скорой медицинской помощи:
Если человек здоровый исходно, то это неприятно, но это пройдет. А вот если есть у человека какие-то исходные сопутствующие заболевания, то ожоги на такой площади могут спровоцировать обострения этих заболеваний, и это может даже угрожать жизни.
Куда печальнее картина в Европе. Там небывалая жара стала причиной гибели по меньшей мере 10 человек. Столбик термометра по-прежнему не опускается ниже 32 градусов в тени. Особенно страдает Италия. От экстремального зноя местные жители спасаются в фонтанах.
Конечно, настолько бешеной популярностью белорусские фонтаны пока не пользуются. Но обеденный перерыв многие уже предпочитают проводить именно у источников живительной влаги.
Аномальная жара из Европы к нам не придет, однако воздух прогреется до 35 градусов. Еще теплее будет на юге страны. На 10 и 11 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.