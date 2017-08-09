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В Беларуси могут разработать механизмы электронной регистрации и дистанционной проверки документов

09 августа 2017 16:57
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Новости Беларуси. Ассоциация риелторов предлагает разработать механизмы электронной регистрации и дистанционной проверки документов. Это переведет практически весь сектор в открытое электронное пространство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве примеров приводят многие страны: так, в Грузии 98% документов цифровые, а в Казахстане работают авторизованные посредники, работа которых, по опросам населения, устраивает 82% жителей. В случае реализации предложений и перевода огромного количества документов в цифровую форму это будет еще один успешный пример государственно-частного партнерства.

# общество # Документы

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