В Беларуси могут разработать механизмы электронной регистрации и дистанционной проверки документов

Новости Беларуси. Ассоциация риелторов предлагает разработать механизмы электронной регистрации и дистанционной проверки документов. Это переведет практически весь сектор в открытое электронное пространство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве примеров приводят многие страны: так, в Грузии 98% документов цифровые, а в Казахстане работают авторизованные посредники, работа которых, по опросам населения, устраивает 82% жителей. В случае реализации предложений и перевода огромного количества документов в цифровую форму это будет еще один успешный пример государственно-частного партнерства.