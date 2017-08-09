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Эмоциональные люди с желанием развиваться: кого ждут работодатели в IT-сфере

09 августа 2017 16:57
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Новости Беларуси. Ученые выделили тип самых желаемых соискателей в IT-сферу. В цифровых агентствах рады видеть эмоциональных людей, которые уделяют большое внимание своему развитию, в том числе и физическому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По статистике, такие люди меньше подтверждены эмоциональному выгоранию и способны разделять интересы компании. Большое значение имеют и личные цели соискателя. Принцип «счастливый человек является продуктивным работником» прижился в IT.

Белорусские компании активно внедряют рекомендации западных психологов, и, судя росту IT-сферы, эти советы работают.

# общество # It-технологии

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