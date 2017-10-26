Деньги из мусора: как заработать на отходах?

О том, что использованная бумага может начать новую жизнь с чистого листа, известно уже давно. Так ещё полвека назад пионеры, буквально, вступали в борьбу за лишние килограммы макулатуры. Традицию прошлых лет и сегодня продолжают сознательные граждане.

Шесть тысяч тонн из четырёх положенных: сегодня полугодовую норму сбора макулатуры на предприятии «Белвторресурсы» перевыполнили. И это не предел.

Одним из крупнейших поставщиков использованной бумаги являются предприятия и различные организации. Как-никак именно у них самые большие скопления ненужной бумаги. Как бонус после сдачи, возможность купить сотрудникам дополнительные канцтовары.

Для населения ценовой фактор в вопросе сбора макулатуры тоже играет не последнюю роль.

Избавляемся от ненужного в квартире, получаем деньги и сохраняем деревья. Тройную выгоду от сбора использованной бумаги уже давно осознал Павел. Так рубль с небольшим, по сути, за мусор, который можно было просто выбросить в урну.

Не мусор, а важный ресурс. Так уже давно относятся к макулатуре в пунктах приёма. Потому и берут не всякую бумагу.

Порой под видом мусора мы выбрасываем реальные деньги. А ведь сдавая макулатуру, мы спасаем леса, улучшаем экологию и дарим новую жизнь старой бумаге. Потому избавляясь от списанных листов или старых газет, помните, что это можно сделать с пользой и выгодой.