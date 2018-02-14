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Денежная помощь в организации бизнеса для переселенцев из Украины: проект Красного Креста в Гомельской области

14 февраля 2018 23:29
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Новости Беларуси. Украинские переселенцы, для которых Беларусь стала вторым домом, сегодня уже не просто обосновываются на новом месте. Многие из них здесь успешно начали свое дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Рассказывает Александр Добриян.  

Денежная помощь в организации бизнеса для переселенцев из Украины: проект Красного Креста в Гомельской области-1

  

Андрей Скуматов, ремесленник (гражданин Украины): 
Очень интересное занятие. Занимаешься, пилишь. Никто тебе не мешает.  

Андрей Скуматов приехал в Беларусь в 2014 из украинского города Дмитрова. Потомственный шахтер по объективным причинам работать по специальности в Гомеле не смог, зато освоил новое ремесло.    

Денежная помощь в организации бизнеса для переселенцев из Украины: проект Красного Креста в Гомельской области-4

  

Андрей Скуматов: 
Вот такие зайчата получились. 

Теперь он официально ремесленник: делает экологичные деревянные игрушки. Направление востребованное, спрос стабильный. 

Денежная помощь в организации бизнеса для переселенцев из Украины: проект Красного Креста в Гомельской области-7

  

Андрей Скуматов: 
Мне самому нравится. Никто тебе не мешает, никто не командует тобой. Потихоньку занимаешься, делаешь – людей радуешь. Людям нравится. 

Что-то впервые делаешь – трудно, конечно. Но все, что делаешь, во-первых трудно. Постепенно делаешь, делаешь… На жизнь, слава Богу, хватает. Пусть пока немного, пока начинаю, но на продукты хватает, не бедствуешь. 

Денежная помощь в организации бизнеса для переселенцев из Украины: проект Красного Креста в Гомельской области-10

  

Купить оборудование для мини-бизнеса помогла пилотная программа помощи приехавшим из Луганской и Донецкой областей. Бизнес-инициативы украинских переселенцев поддерживают Международный Комитет Красного Креста и их белорусские коллеги. 

Денежная помощь в организации бизнеса для переселенцев из Украины: проект Красного Креста в Гомельской области-13

  

Оскар Сусанто, координатор отдела по оказанию гуманитарной помощи Международного Комитета Красного Креста: 
Наш проект нацелен на наиболее уязвимые группы украинцев. Он должен помочь начать бизнес и обеспечить нормальную интеграцию этих людей в экономику. Перед началом проекта нами было изучено законодательство и белорусские реалии для того, чтобы понять, какой объем средств нужен для успешного старта одной семье. Мы пришли к выводу, что достаточная сумма – в пределах 800 евро. 

Денежная помощь в организации бизнеса для переселенцев из Украины: проект Красного Креста в Гомельской области-16

  

Подобный проект в нашей стране реализуется впервые. Он стал возможен в том числе и благодаря комфортным для бизнеса условиям. Начать свое дело, достаточное для того, чтобы обеспечить обычную семью, теперь проще простого. Факты говорят сами за себя. 

Денежная помощь в организации бизнеса для переселенцев из Украины: проект Красного Креста в Гомельской области-19

  

Александр Добриян, СТВ:  
Центральный офис Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста превратился в настоящий бизнес-инкубатор. Ежедневно сюда приходят десятки граждан Украины со своими идеями для будущего бизнеса. Волонтеры сегодня и бизнес-аналитики, и юристы, и консультанты.  

Денежная помощь в организации бизнеса для переселенцев из Украины: проект Красного Креста в Гомельской области-22

  

Гранты на мини-бизнес уже получили более 60 украинских семей. 

Денежная помощь в организации бизнеса для переселенцев из Украины: проект Красного Креста в Гомельской области-25

  

Олеся Костюк, заместитель председателя Гомельского областной организации Белорусского Красного Креста: 
Идей огромное количество, и все они разнообразные и интересные по-своему. Если брать город, областной центр или районные центры, это больше проекты, которые направлены на оказание услуг: стрижка, швейные мастерские, строительные услуги. 

Денежная помощь в организации бизнеса для переселенцев из Украины: проект Красного Креста в Гомельской области-28

  

Проект продлится до конца 2018. На помощь могут рассчитывать жители Донецкой и Луганской областей Украины, проживающие в Гомельской области Беларуси – это порядка 3000 человек. 

# общество # Фотофакт # Белорусское общество Красного Креста # Александр Добриян # Андрей Скуматов # Оскар Сусанто # Олеся Костюк

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