Денежная помощь в организации бизнеса для переселенцев из Украины: проект Красного Креста в Гомельской области

Новости Беларуси. Украинские переселенцы, для которых Беларусь стала вторым домом, сегодня уже не просто обосновываются на новом месте. Многие из них здесь успешно начали свое дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рассказывает Александр Добриян.

Андрей Скуматов, ремесленник (гражданин Украины):

Очень интересное занятие. Занимаешься, пилишь. Никто тебе не мешает. Андрей Скуматов приехал в Беларусь в 2014 из украинского города Дмитрова. Потомственный шахтер по объективным причинам работать по специальности в Гомеле не смог, зато освоил новое ремесло.

Андрей Скуматов:

Вот такие зайчата получились. Теперь он официально ремесленник: делает экологичные деревянные игрушки. Направление востребованное, спрос стабильный.

Андрей Скуматов:

Мне самому нравится. Никто тебе не мешает, никто не командует тобой. Потихоньку занимаешься, делаешь – людей радуешь. Людям нравится. Что-то впервые делаешь – трудно, конечно. Но все, что делаешь, во-первых трудно. Постепенно делаешь, делаешь… На жизнь, слава Богу, хватает. Пусть пока немного, пока начинаю, но на продукты хватает, не бедствуешь.

Купить оборудование для мини-бизнеса помогла пилотная программа помощи приехавшим из Луганской и Донецкой областей. Бизнес-инициативы украинских переселенцев поддерживают Международный Комитет Красного Креста и их белорусские коллеги.

Оскар Сусанто, координатор отдела по оказанию гуманитарной помощи Международного Комитета Красного Креста:

Наш проект нацелен на наиболее уязвимые группы украинцев. Он должен помочь начать бизнес и обеспечить нормальную интеграцию этих людей в экономику. Перед началом проекта нами было изучено законодательство и белорусские реалии для того, чтобы понять, какой объем средств нужен для успешного старта одной семье. Мы пришли к выводу, что достаточная сумма – в пределах 800 евро.

Подобный проект в нашей стране реализуется впервые. Он стал возможен в том числе и благодаря комфортным для бизнеса условиям. Начать свое дело, достаточное для того, чтобы обеспечить обычную семью, теперь проще простого. Факты говорят сами за себя.

Александр Добриян, СТВ:

Центральный офис Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста превратился в настоящий бизнес-инкубатор. Ежедневно сюда приходят десятки граждан Украины со своими идеями для будущего бизнеса. Волонтеры сегодня и бизнес-аналитики, и юристы, и консультанты.

Гранты на мини-бизнес уже получили более 60 украинских семей.

Олеся Костюк, заместитель председателя Гомельского областной организации Белорусского Красного Креста:

Идей огромное количество, и все они разнообразные и интересные по-своему. Если брать город, областной центр или районные центры, это больше проекты, которые направлены на оказание услуг: стрижка, швейные мастерские, строительные услуги.