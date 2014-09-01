День знаний. Откуда появилась традиция праздника и готовы ли минские школы к приему учеников?

Первое сентября! Радость, волнение и торжественность момента. На улицах появляются серьезные ребятишки в черно-белых школьных костюмах. Особенно видны первоклашки, которые трепетно держат цветы для первой учительницы, а среди них – девочки, гордо несущие огромные белые праздничные банты. Они необычно чувствуют себя в нарядной и такой непривычной школьной форме, с нетерпением ждут свой первый в жизни звонок, встречи с учителями, и, самое главное, готовятся получать знания.

Для старших классов первое сентября – это возможность встретиться с друзьями после трехмесячной разлуки.

День знаний первого сентября традиционно отмечают во многих странах – Армении, Казахстане, России, Туркменистане, Украине и, конечно же, в нашей стране. Откуда же появилась традиция праздника?

В давние времена на Руси новый год начинался в сентябре, а поскольку школы тогда все были церковными, первый день обучения после каникул совпадал с началом церковного года.

Во времена Петра І в Россию пришел январский Новый год, но традиция отправлять детей в школу осенью осталась.

А вот Днем знаний первый день осени стал в советские времена. В 1984 году Верховный Совет СССР учредил новый праздник.

Ежегодно первого сентября дети в наглаженной форме шли в школу, проводились линейки, а после них родители накрывали праздничный стол и отмечали День знаний в кругу семьи.

Этой осенью торжественные линейки решили перенести на выходной день, чтобы праздник стал совместным для детей и их родителей.

Марина Юркевич, начальник отдела дошкольного, общего, среднего и специального образования комитета образования Мингорисполкома:

Такое решение принято руководством города. Во-первых, это субботний день, когда родители абсолютно свободны от рабочих своих должностных обязанностей и могут посвятить этот день своим деткам. Я думаю, что привести в субботу в первый раз в учреждение образования родителям будет достаточно просто, потому что не надо будет торопиться на работу. Захочется, конечно же, больше внимания уделить ребенку в новом учреждении образования, познакомиться с учителем, познакомиться с теми стенами, в которых будет ребенок заниматься. С безопасным маршрутом передвижения учащихся нужно будет познакомиться. Конечно, это должно быть свободное время у родителей. Суббота 30 августа – день, который будет насыщен различными мероприятиями, посвященными новому учебному году.

В 2014 году впервые сядут за парты более 19 тысяч малышей. В 2014 году в минских школах открыто 807 первых классов – на 22 больше, чем в 2013-м.

Традиционно первым уроком у столичных школьников в новом учебном году станет занятие под названием «Я – минчанин». Урок приобщает к преемственности поколений и воспитывает любовь к родному городу.

Марина Юркевич, начальник отдела дошкольного, общего, среднего и специального образования комитета образования Мингорисполкома:

Первый урок у нас пройдет традиционно, гостевые уроки пройдут, где будут присутствовать власть государственная, депутаты различного уровня, главы администраций районов. И в различных социокультурных объектах будут проходить данные уроки.

Наша столица разрастается, школьников становится больше, в новых районах открываются и новые школы. Ежегодно ко Дню знаний в Минске появляется 1-2 школы, и 2014 год не стал исключением. Новоселье празднуют в средней школе № 61 нашей столицы, расположившейся на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского недалеко от Дома Милосердия.

Марина Юркевич, начальник отдела дошкольного, общего, среднего и специального образования комитета образования Мингорисполкома:

Будет предусмотрено много инфраструктуры спортивной: спортивные залы, бассейн, тренажерные залы. Это просто новая школа, это новый взгляд проектировщиков на учреждение образования.

Здание школы № 61 строилось не по типовому, а по экспериментальному проекту. Блоки для начального, среднего и старшего звеньев не пересекаются. Изюминкой новостройки стал уличный форум. Здесь в теплое время года ребята смогут проводить перерывы.

Система образования постоянно развивается, улучшаются условия в образовательных учреждениях. В уже имеющихся школах ежегодно проводятся капитальные ремонты.

В 2014 году в системе общего образования отремонтировали 20 школ, 5 из которых дождались комплексного капитального ремонта.

В Октябрьском районе нашей столицы обновилась средняя школа № 11.

Наталья Тарнапович, директор СШ № 11 г. Минска:

Школа была построена в 1982 году, а капитальный ремонт начался в год ее 30-летия, два года тому назад. Капитальный ремонт в школе проведен неслучайно. Требовали определенных изменений несущие конструкции, поэтому, собственно, капитальный ремонт и был начат. Фактически появилась новая школа. Проведен капитальный ремонт абсолютно всех коммуникаций, которые существуют в школе, проведена модернизация утепления фасада, кровли, проведен косметический ремонт во всех помещениях, поэтому можно сказать, что это действительно новая школа на старом месте.

С отремонтированным зданием школы получают и новую мебель, и спортинвентарь, и медиа-технику, и современные компьютеры. Словом, очень приятные и полезные бонусы к новому зданию.

Наталья Тарнапович, директор СШ №11 г. Минска:

Мы получаем три новых лингафонных кабинета, два новых компьютерных класса, обновляется спортивное оборудование в зале. Все с восторгом воспринимают те изменения, которые произошли в нашей школе. Я полагаю, что не только наши дети, но и жители микрорайона смогут воспользоваться возможностями, которые появились в нашей школе.

В будущее столичная образовательная система смотрит с оптимизмом: ко Дню знаний в 2015 году планируется открыть еще две школы в районе «Лебяжий» и в Масюковщине.

Строительные работы уже начались, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.