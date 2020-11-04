«Благое дело для населения». В Витебской области газифицировали агрогородок Волынцы

Новости Беларуси. Городские условия для сельских жителей. Один из примеров сегодня – газифицированный агрогородок Волынцы Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители уже успели оценить новые комфортные условия. На природный газ перевели несколько многоквартирных домов, а также жителей частного сектора. Репортаж Виктора Пралича. Жительница агрогородка Волынцы Людмила Желуд не скрывает радости.

Вот уже месяц как в ее доме газовое отопление. Теперь, говорит хозяйка, о заготовке дров заботиться не приходится. Даже не в самую холодную зиму покупала два прицепа. Сейчас дрова нужны только для бани.





Людмила Желуд, жительница агрогородка Волынцы:

В доме теперь тепло, уютно, хорошо. Я могу в любое время поставить температуру, которая мне надо. Хочу больше, хочу меньше. Естественно, это благое дело для населения то, что нам провели газ.

Еще пока привыкают к новым возможностям и жители многоквартирных домов. Раньше по трубопроводу шел сжиженный газ, теперь природный. Преимущество особенно оценили хозяйки на кухне.





Оксана Евдокимова, жительница агрогородка Волынцы:

Полегчало. Нет перебоев с газом, это самое главное.

Волынцы – агрогородок перспективный. Есть школа, больница сестринского ухода, дом культуры, детский сад. Проживает более 700 человек. Газификация, уверены, даст импульс дальнейшему развитию как агрогородка, так и небольших ближайших деревень.





Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:

Немаловажно, что мы с газом связываем перспективу развития того или другого населенного пункта. Данный населенный пункт достаточно многолюдный, здесь есть молодежь. А если есть молодежь, мы рассчитываем, что будут открываться новые какие-то производства.

Виктор Пралич, корреспондент:

Агрогородок Волынцы – шестой населенный пункт Витебской области, который газифицировали в этом году. Здесь уже перевели на природный газ около 150 квартир. Столько же планируют подключить и частных домов.