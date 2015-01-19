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День спасателя 19 декабря отмечают сотрудники МЧС Беларуси

19 января 2015 08:30
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Новости Беларуси. День спасателя 19 декабря отмечают сотрудники МЧС Беларуси. С профессиональным праздником спасателей поздравил и президент Беларуси Александр Лукашенко. Отечественная служба спасения располагает высоко квалифицированными кадрами и современной техникой, что позволяет ей решать задачи любой сложности. Более того, наши специалисты успешно сотрудничают с зарубежными коллегами в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Мы намерены и в этом году упорно работать: на сохранение динамики снижения пожаров, снижение гибели людей и, конечно же, делать все, чтобы наши подразделения были готовы повышать и профессиональный уровень, и эффективность реагирования, и оснащение, и создание условий, и ряд других вопросов, которые необходимы, чтобы на высочайшем профессиональном уровне помогать людям, попавшим в беду.

18 декабря наши спасатели стали первыми, кто окунулся в Иордань. Погоду Крещенской не назовешь, но купание в проруби – все равно испытание для самых стойких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # МЧС Беларуси # Владимир Ващенко

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