День смеха отмечают 1 апреля во многих странах Европы и Америки

В Россию обычай первоапрельской шутки привезли в петровские времена иностранцы.

А впервые день обманов и розыгрышей был проведен в Древнем Риме в честь Бога смеха.

В разных странах этот день называют по-разному. У французов — это праздник «Апрельская рыба», когда друг другу на спины прикрепляют маленьких бумажных рыб. Шотландцы отмечают День смеха целых два дня.

Есть и своеобразные «столицы юмора» — болгарский город Габрово, Одесса с ее ежегодными «Юморинами», а также белорусские Автюки, где проходят фестивали народного юмора.

К слову, белорусские медики считают, что первоапрельские шутки помогают справиться с весенней депрессией.