Прямой эфир

День смеха отмечают 1 апреля во многих странах Европы и Америки

01 апреля 2010 06:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Россию обычай первоапрельской шутки привезли в петровские времена иностранцы.

А впервые день обманов и розыгрышей был проведен в Древнем Риме в честь Бога смеха.

В разных странах этот день называют по-разному. У французов — это праздник «Апрельская рыба», когда друг другу на спины прикрепляют маленьких бумажных рыб. Шотландцы отмечают День смеха целых два дня.

Есть и своеобразные «столицы юмора» — болгарский город Габрово, Одесса с ее ежегодными «Юморинами», а также белорусские Автюки, где проходят фестивали народного юмора.

К слову, белорусские медики считают, что первоапрельские шутки помогают справиться с весенней депрессией.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
01 апреля 2010 06:48

Государственный ансамбль танца Беларуси отмечает 50-летие большими гастролями

01 апреля 2010 06:47

Меню белорусских солдат станет более калорийным

01 апреля 2010 06:45

Белорусские авиаторы сегодня продемонстрируют летное мастерство высшего класса