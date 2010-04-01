Белорусские авиаторы сегодня продемонстрируют летное мастерство высшего класса

Они проведут полеты и посадят истребители Су-27 и Миг-29 на шоссе.

Так пилоты отработают возможность использования автомобильных дорог в качестве запасных аэродромов. Самолеты приземлятся на территории Дзержинского района — на трассе Брест-Минск-граница России.

В маневрах также задействуют различные воинские части, подразделения и службы ВВС и войск ПВО.

В связи с этим, сегодня движение на автодороге Брест-Москва с 332-го по 347-й километр будет перекрыто до двух часов дня.

К слову, такую посадку впервые в истории Вооруженных Сил Беларуси провели 14 апреля 2007 года.