Белорусские авиаторы сегодня продемонстрируют летное мастерство высшего класса

Так пилоты отработают возможность использования автомобильных дорог в качестве запасных аэродромов. Самолеты приземлятся на территории Дзержинского района — на трассе Брест-Минск-граница России.
В маневрах также задействуют различные воинские части, подразделения и службы ВВС и войск ПВО.
В связи с этим, сегодня движение на автодороге Брест-Москва с 332-го по 347-й километр будет перекрыто до двух часов дня.
К слову, такую посадку впервые в истории Вооруженных Сил Беларуси провели 14 апреля 2007 года.