Меню белорусских солдат станет более калорийным

Военнослужащим будут давать больше сметаны, яиц и сыра, но меньше хлеба, картофеля, крупы и сахара.

В общевойсковых пайках колбасные изделия заменят на мясо птицы. Увеличат количество соков и чая. Солдаты будут также получать по одному драже в день поливитаминного комплекса. Все это позволит восполнить энергозатраты во время несения службы.

А еще в белорусской армии экспериментируют со «шведским столом». Он позволяет выбрать до двух видов холодных закусок, мясных и рыбных блюд и гарниров к ним, а также, по желанию, первое — на завтрак, обед и ужин.

И теперь у солдатского меню — несколько десятков вариантов.