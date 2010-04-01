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Меню белорусских солдат станет более калорийным

01 апреля 2010 06:47
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Военнослужащим будут давать больше сметаны, яиц и сыра, но меньше хлеба, картофеля, крупы и сахара.

В общевойсковых пайках колбасные изделия заменят на мясо птицы. Увеличат количество соков и чая. Солдаты будут также получать по одному драже в день поливитаминного комплекса. Все это позволит восполнить энергозатраты во время несения  службы.

А еще в  белорусской армии экспериментируют со «шведским столом». Он позволяет выбрать  до  двух видов холодных  закусок,  мясных  и рыбных блюд и гарниров к ним, а также, по желанию, первое — на завтрак, обед и ужин.

И теперь у солдатского меню — несколько десятков вариантов.

# общество

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