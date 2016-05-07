Прямой эфир

День радио и телевидения отмечают в Беларуси

07 мая 2016 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Профессиональный праздник 7 мая у работников радио, телевидения и связи. 18 лет назад указом Президента 7 мая официально стало днем всех специалистов этой сферы в Беларуси.

А первый эфир белорусского телевидения зрители увидели 1 января 1956 года. Сегодня на отечественном медиарынке — более десятка республиканских телеканалов и радиостанций. Среди них почётную нишу – занимает и телеканал СТВ.

Мы вещаем уже 15 лет. И за это время в поисках информации наши съемочные группы побывали на всех континентах земного шара. В эти дни корреспондентов, телеоператоров, режиссеров и ведущих объединяет общая для всей страны тема — День Победы. И все сотрудники телеканала, безусловно, будут работать все праздничные дни, чтобы зрители своевременно получали объективную информацию со всех уголков страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

# общество # Телевидение в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Прямые линии: Оршанский райисполком отозвался на просьбу пенсионера сделать дополнительную остановку транспорта
07 мая 2016 11:07

Прямые линии: Оршанский райисполком отозвался на просьбу пенсионера сделать дополнительную остановку транспорта

«Волги», «Чайки» и розовый «Кадиллак»: в Минске проходит международный фестиваль ретро- и классических автомобилей
07 мая 2016 10:57

«Волги», «Чайки» и розовый «Кадиллак»: в Минске проходит международный фестиваль ретро- и классических автомобилей

90-летний юбилей отпраздновал фронтовик из Бреста Василий Мороз
07 мая 2016 10:56

90-летний юбилей отпраздновал фронтовик из Бреста Василий Мороз