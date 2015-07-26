День работников торговли отмечают 26 июля в Беларуси

Новости Беларуси. Министерство торговли идет на уступки. Послабления касаются начинающих предпринимателей и владельцев малого бизнеса. Результаты такого сотрудничества на лицо. Если говорить об интернет-торговле, то более 50 процентов в сети сегодня — это индивидуальные предприниматели. Создаются для частников и обещанные оптовые базы, на которых продавец сможет закупать качественный и сертифицированный товар без выезда за пределы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Мы понимаем, что президент дал определенную отсрочку для малого бизнеса. Понимаем, что здесь нужна помощь индивидуальным предпринимателям. Поэтому мы ее, конечно, организовали повсеместно. Есть 34 оптовые базы, которые работают лояльно, активно с малым бизнесом по поставке импортных товаров и отечественных, разумеется, тоже. Сейчас в стадии активности проект по поставкам. Есть определенный оператор, который будет поставлять товар по заявкам индивидуальных предпринимателей. Этот товар, предположим, из Китая, но это товар будет очищенный, с документами, легальный, официальный.

Сегодня работники торговли отмечают профессиональный праздник. В отрасли занято более 650 тысяч человек. В честь торжества по всей Беларуси организованы ярмарки. Совершая покупки, не забудьте поздравить продавцов.