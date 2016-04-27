День Победы: в преддверии праздника ветеранам ВОВ многие организации быта предоставят скидки на свои услуги

Новости Беларуси. В преддверии Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны многие столичные предприятия быта предоставят скидки на свои услуги. Это уже традиционная акция.

Так, до 11-го мая участники войны смогут сэкономить на визите в баню или парикмахерскую. Гораздо дешевле обойдется ремонт одежды, обуви и ювелирных изделий.

Участниками акции также станут некоторые прачечные, химчистки и фотоателье.

Есть в списке и развлекательная услуга. Встретить ветеранов готовы пункты проката лодок и катамаранов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.