Реквием прозвучал в Большом театре Беларуси в память о погибших в результате аварии на ЧАЭС

Новости Беларуси. 26 апреля в зале Большого театра Беларуси прозвучал Реквием Джузеппе Верди. Шедевр мировой классики вторит дню памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС.

Реквием Верди говорит о страдании, стремлении и надежде одновременно. Музыка требует особой тонкости и слаженности звучания, поэтому в труппе только профессиональные артисты. Стоит отметить и то, что на это произведение можно услышать лишь в стенах Большого театра, и только раз в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.