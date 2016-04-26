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Реквием прозвучал в Большом театре Беларуси в память о погибших в результате аварии на ЧАЭС

26 апреля 2016 17:57
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Новости Беларуси. 26 апреля в зале Большого театра Беларуси прозвучал Реквием Джузеппе Верди. Шедевр мировой классики вторит дню памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС.

Реквием Верди говорит о страдании, стремлении и надежде одновременно. Музыка требует особой тонкости и слаженности звучания, поэтому в труппе только профессиональные артисты. Стоит отметить и то, что на это произведение можно услышать лишь в стенах Большого театра, и только раз в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Авария на Чернобыльской АЭС

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