Более 4 тысяч минчан участвовали в мероприятиях, посвященных 30-ой годовщине аварии на ЧАЭС

Новости Беларуси. Мероприятия, посвященные 30-ой годовщине Чернобыльской трагедии, 26 апреля охватили каждый район Минска. В этом году они собрали рекордное количество человек: сотрудники госаппарата, ликвидаторы, военные, школьники — всего более 4000 тысяч минчан. Самые важные фрагменты памятной даты в столице сообщили в репортаже программы «Столичные подробности» на СТВ.

В парке Дружбы народов 26 марта традиционно возлагали цветы к памятным знакам «Жертвам Чернобыля» и «Камень мира Хиросимы». Четыре тысячи минчан пришли сюда отдать дань уважения тем, кто ценой собственной жизни помогал сводить к минимуму последствия аварии на атомной электростанции.

Нина Чернякевич о неравной борьбе с невидимым врагом — радиацией — знает не понаслышке. То, что пришлось волей случая покинуть свою малую родину, еще полбеды. Страшная трагедия настигла ее семью — немирный атом сначала забрал у нее мужа-ликвидатора, а позже — и сына.

Заупокойную литию по погибшим в катастрофе на атомной электростанции отслужил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Помолиться за родных и близких пришли десятки горожан.

В память о жертвах катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции сегодня открыли мемориальную доску. Она появилась в крипте храма-памятника в честь Всех Святых и в память безвинно убиенных во Отечестве нашем. Чтобы усмирить стихию разрушительных последствий, в свое время было направлено более 800 тысяч человек. И практически все они подверглись вредоносному воздействию радиации. Несколько десятков на тот момент безвременно ушли из жизни.

За мужество и героизм, проявленный под сигнал тревоги сегодня городская власть чествовала почетными грамотами Мингорисполкома ликвидаторов последствий катастрофы. В этом году на выплату льгот пострадавшим от последствий аварии на ЧАЭС предусмотрено 233 миллиарда рублей. Это и социальная поддержка, и медицинское обеспечение, и оздоровление. Наша страна — эксперт международного класса в области преодоления последствий подобных аварий.

О том, как сохранить окружающий нас мир и для потомков, сейчас задумываются и дети. Воспитанники столичной гимназии-колледжа искусств сегодня презентовали свои наработки. В проекте приняли участие больше сотни ребят. Коллективное творчество юных художников уже заинтересовало национальный заповедник «Беловежская пуща». Здесь готовы выставить коллекцию талантливых ребят. Некоторым из них о трагедии на Чернобыльской АЭС больше известно не из учебников, а от родных.

Дню памяти в нашей стране, жители которой испытывают последствия чернобыльской беды, придают особое значение. Сколько бы времени не прошло. Сегодня спустя 30 лет наполовину снизилось воздействие наиболее опасного радионуклида изотопа цезия-137. Всего в апреле 86-го в воздух было выброшено около 200 различных изотопов. И если у этого опасного вещества срок короткий, то память о героических поступках белорусов должна сохраниться на века.