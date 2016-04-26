Новости Беларуси. Число вторых и последующих родов в Минске стремительно увеличивается. Ежегодно в Минске число многодетных семей прирастает больше чем на тысячу.

Медики рассчитывают, что в 2016 году около 5 тысяч минчан появятся на свет в новом родильном отделении пятой клинической больницы. Благодаря современным подходам столичного здравоохранения, специалисты отмечают значительное уменьшение числа так называемых сложных родов. Только за прошлый год в столице появилось на свет 27 тысяч малышей. Наибольший рост рождаемости отмечают во Фрунзенском, Московском и Заводском районах. По числу новорожденных столица традиционно в лидерах — каждый пятый ребенок из общего числа родившихся в стране — минчанин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.