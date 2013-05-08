День Победы в Минске: где пройдут основные гулянья?

Новости Беларуси. На работу как на праздник ходит гость программы «Большой город» на СТВ. Виталина Рудикова - начальник управления культуры Мингорисполкома, человек, который знает всю поднаготную культурной жизни столицы. Она рассказала о культурных событиях столицы на ближайшие месяцы, а в первую очередь о том, какие мероприятия ко Дню Победы ждут минчан и гостей города.

Как пройдет День Победы в этом году?

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

День Победы - один из главных праздников, которые мы отмечаем, это праздник всего нашего народа, дань памяти тем, кто не пришел с войны, это праздник силы духа, это праздник, в котором очень остро чувствуется отношение к своей стране и к своему народу, к своей родной земле.

В этом году праздничные мероприятия начались уже в последней декаде апреля Минским городским фестивалем самодеятельного творчества ветеранов «Калейдоскоп» и конкурсом патриотической песни, финал которого прошел в Театре музыкальной комедии.

8 мая в 17.00 во Дворце Республики состоится большой концерт мастреров искусств. Будет тематический концерт и собрание.

9 мая, по традиции, пройдет шествие ветеранов по проспекту Независимости. Будут возложены цветы к монументу Победы. Безусловно, пройдут праздничные мероприятия. Главной площадкой в этом году будет площадка на проспекте Победителей возле Дворца Спорта. Будет подготовлена большая концертная программа под назанием «Шёл солдат» с участием профессиональных коллективов. В программе примут участие Академический ансамбль вооруженных сил Республики Беларусь, филармонические коллективы - ансамбль «Купалинка», «Санорус», «Чистый голос», «Камерата» и многие другие. Со сцены будут звучать песни военных лет. Еще одной площадкой в центральной части города станет Парк Победы. Будут звучать тематические песни, посвященные победе, маю. В финале концертной программы состоится концерт победителей смотра-конкурса патриотической песни. Безусловно, будет работать праздничная торговля, стилизованная торговля в ретраспективе 40-50-ых годов.

В этом году у нас после 9 мая много выходных - 10, 11, 12. В эти дни в парковых зонах для жителей и гостей города тоже будут предлагаться развлекательные программы и различные тематические мероприятия.