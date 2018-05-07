В каждом районе Минска построят типовые спортивные площадки со специальным покрытием

Новости Беларуси. В Минске принято решение о строительстве типовых спортивных площадок в каждом районе города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они задуманы так, чтобы сделать спорт доступным для всех поколений. На территории в 100 квадратных метров разместят оборудование для занятий воркаутом, мини-рампу для скейтбордистов и тренажеры для людей пожилого возраста. К слову, все оборудование будет закуплено у белорусских производителей. А благоустройство одной площадки обойдется городу в 30 тысяч рублей.