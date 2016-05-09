День Победы-2016 в Минске: как 9 мая работают общественный транспорт и поликлиники

Новости Беларуси. В связи с празднованием 9 мая в Минске ограничено движение в центре города. Уже перекрыта часть проспекта Независимости. От улицы Ленина до улицы Сурганова нельзя будет проехать до окончания всех мероприятий. В обход этого участка идет и общественный транспорт. С пяти вечера и до поздней ночи проспект Независимости будет закрыт от Ленина до Козлова. Кроме того во многих местах в центре города будет запрещена парковка.

Изменён сегодня режим работы станции метро «Площадь Победы». Сейчас здесь поезда уже не останавливаются. Они будут идти транзитом до площади «Якуба Коласа» и «Октябрьской». В привычном режиме станция «Площадь Победы» будет работать с 13 до 17 часов. Корректируется и периодичность движения составов метрополитена. Все это сделано для удобства пассажиров. Вечерние мероприятия в Минске будут проходить до 22 часов. Их завершит праздничный салют.

Порядок и меры безопасности сегодня на массовых мероприятиях обеспечивают правоохранители и службы МЧС. Дежурят и бригады скорой медицинской помощи. Особое внимание они уделяют мероприятиям с участием ветеранов. Впрочем, 9 мая, несмотря на праздник в Минске, врачи будут работать и в поликлиниках. Дежурные врачи-терапевты находятся на приеме, также они выполняют вызовы на дом, которые поступят в поликлиники до 17.30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.