Что, где и когда 9 мая: путеводитель по праздничной Беларуси

Новости Беларуси. Самый разгар длительных майских выходных в Беларуси. И предвкушение, пожалуй, самого народного праздника – дня Великой Победы. Погода выдалась как по заказу – жаркая, и белорусские города и села утопают в яблоневых цветах. Именно это пятиконечное творение природы стало символом того самого творения рук, умов и жизней человеческих семь десятков лет тому назад. И именно этот цветок 9 мая объединит все поколения белорусов.

Эпицентром торжеств в столице с самого утра станет площадь Победы. А затем по традиции народные гуляния развернуться по всей стране. И прямо сейчас путеводитель по праздничной Беларуси от корреспондента программы «Неделя» на СТВ.

Штурм Берлина поставил точку во Второй мировой войне. Это конец. 25 апреля 1945-го в столицу фашистской Германии вошли советские войска. 2 мая Рейхстаг капитулировал.

Анастасия Винчо, СТВ:

Какой была финальная битва и что представляет собой Берлинская операция в целом? Урок истории наяву пройдет на Линии Сталина. 9 мая здесь реконструируют последний бой.

Уже тогда наша победа было очевидна. Акт безоговорочной капитуляции немецкое командование подписало 9 мая. И эту дату страна отпразднует в 71-1 раз. По традиции в День Победы Беларусь превратится в одну большую праздничную площадку.

Анастасия Винчо, СТВ:

Так уж принято – день начинать с зарядки. И 9 мая не исключение. В 10 утра на площадке у Дворца спорта самых активных гостей праздника соберет международный турнир по силовому экстриму. Здесь можно будет поднять по-настоящему тяжелую гирю и сделать упражнения на брусьях. И как по мне, так ничего сложного!

Буквально 100 метров правее – и вы на ярмарке ремесленников. Город мастеров уже по праву можно назвать традиционным. Здесь без труда можно найти различные украшения, элементы декора и даже средневековые монеты.

А музыкальный тон празднику в столице зададут десятки концертных площадок. Известные и полюбившиеся мелодии можно будет услышать у Дворца спорта (12:00 – 17:00). После музыкальную эстафету подхватят на Октябрьской площади (19:00). Мастера искусства Беларуси и России исполнят композиции военных лет.

Анастасия Винчо, СТВ:

А финальным и, пожалуй, самым ярким аккордом станет концерт на площади Победы. Впервые, в 20:30, на площадке у Вечного огня выступит Президентский оркестр и солисты Большого театра Беларуси.

Будет закрыта станция метро «Площадь Победы» (с 7:00 до 13:00 и 17:00 до 23:00). Гости праздника смогут добраться до главной площадки столицы от ближайших станций, причем не вдоль главного проспекта, а прямо по нему. Мобильное движение здесь будет закрыто с 6:30 утра.

В праздничный день гостям надо будет заранее продумать, и где припарковать свой автомобиль. Вблизи площади Победы, а также вдоль проспекта Машерова стоянка будет под запретом.

День Победы отметят и во всех городах страны. Тематические концерты, народные гулянья, творческие мастер-классы – каждый сможет найти себе отдых по вкусу.

В Гомеле, например, горожане вместе споют фронтовые песни. В Гродно – прокатятся на ретро-автомобилях. А в Витебске и вовсе к традиционному празднику подойдет нетрадиционно: здесь отожмутся за мир. Упражнение в сумме придется сделать 25 тысяч 933 раза – именно столько дней прошло с той Великой Победы.

Финальной точкой торжества по традиции станет праздничный салют. В 10 вечера он разукрасит столичное небо. Всего 30 залпов, высота порядка 500-т метров. Вторить праздничным залпам в Минске будут и во всех областных центрах страны.

Владимир Макаров, начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

Впервые приобретены новые красочные изделия, которые носят названия «Красный мак», «Бархат», «Герань». Это зрелище обещает быть очень красивым, красочным.

А между тем до праздника осталось меньше суток. И пока организаторы наносят последние штрихи, Людмила Александровна еще не раз достанет из шкафа свой выходной пиджак. На нем почти 30 орденов и медалей. Именно она тогда, в 45-м, первая в своем полку услышала о такой желанной Победе.

Людмила Жданович, ветеран Великой Отечественной войны:

Я была радисткой. И когда уже подходил День Победы, все стояли и буквально жали: вот-вот конец. В День Победы наша зенитная артиллерия стреляла, как только можно.

И 9 мая Людмила Александровна в унисон со всей страной встретил свой 71-й День Победы.