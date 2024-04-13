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День открытых дверей прошёл в специализированном лицее МВД

13 апреля 2024 14:06
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Показательные выступления и выставки вооружения. В Специализированном лицее МВД масштабно и ярко прошел день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День открытых дверей прошёл в специализированном лицее МВД-1

В мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Среди абитуриентов воспитанники военно-патриотических клубов и школьники со всей Беларуси. Для них подготовили насыщенную программу. Первый пункт – экскурсия по лицею, знакомство с бытом учащихся. Кроме того, абитуриенты и их родители смогли подробно узнать о работе структурных подразделений МВД: Департамента охраны, ОМОН, внутренних войск и ГАИ.

День открытых дверей прошёл в специализированном лицее МВД-4

Кирилл Воронов, учащийся оршанской средней школы № 3 имени В.С. Короткевича:
Милиционеры – это настоящие мужчины. Потому что они храбрые, они защищают народ, всегда на стороне закона, помогут в любой момент. Я очень хочу быть таким.

День открытых дверей прошёл в специализированном лицее МВД-7

Евгений Абрамович, начальник Специализированного лицея МВД Беларуси:
Они уже хотят пойти для дальнейшей службы в системе органов внутренних дел поступать в учреждения образования системы внутренних дел. Здесь детям не надо говорить, что это надо, они сами приходят и предлагают. У нас очень большая материально-техническая база, все, что есть в системе органов внутренних дел, направлено на воспитание будущих сотрудников системы Министерства внутренних дел.

День открытых дверей прошёл в специализированном лицее МВД-10

Согласно обновленным правилам приема, в лицеи МВД будут зачислять школьников, отучившихся шесть классов. Для поступления необходимо будет сдать два вступительных испытания, также будет учитываться состояние здоровья абитуриентов.

# Милиция Беларуси # общество # Евгений Абрамович

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