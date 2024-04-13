День открытых дверей прошёл в специализированном лицее МВД

Показательные выступления и выставки вооружения. В Специализированном лицее МВД масштабно и ярко прошел день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Среди абитуриентов воспитанники военно-патриотических клубов и школьники со всей Беларуси. Для них подготовили насыщенную программу. Первый пункт – экскурсия по лицею, знакомство с бытом учащихся. Кроме того, абитуриенты и их родители смогли подробно узнать о работе структурных подразделений МВД: Департамента охраны, ОМОН, внутренних войск и ГАИ.

Кирилл Воронов, учащийся оршанской средней школы № 3 имени В.С. Короткевича:

Милиционеры – это настоящие мужчины. Потому что они храбрые, они защищают народ, всегда на стороне закона, помогут в любой момент. Я очень хочу быть таким.

Евгений Абрамович, начальник Специализированного лицея МВД Беларуси:

Они уже хотят пойти для дальнейшей службы в системе органов внутренних дел поступать в учреждения образования системы внутренних дел. Здесь детям не надо говорить, что это надо, они сами приходят и предлагают. У нас очень большая материально-техническая база, все, что есть в системе органов внутренних дел, направлено на воспитание будущих сотрудников системы Министерства внутренних дел.