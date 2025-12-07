День открытых дверей прошёл в Минском суворовском военном училище

В День открытых дверей более 400 школьников со всей страны посетили учебные аудитории и спальные корпуса. В Центре дополнительного образования, будущих военных ознакомили с азами управления беспилотниками и владения оружием. Абитуриенты также смогли проявить свои творческие способности в студии звукозаписи.

Светлана Лосева: Я решила его поддержать, привести и показать всю внутрянку, чтобы он сам увидел своими глазами, для себя осознал. В дальнейшем буду тоже его поддерживать в его начинаниях, успехах и его стремлении сюда поступить.

Дмитрий Кохан, первый заместитель начальника Минского суворовского военного училища:

В следующем году в феврале и в марте у нас будут еще два дня открытых дверей. Эта система себя зарекомендовала себя лучшим образом. Потому что за эти три-четыре раза, что наши потенциальные абитуриенты приходили в суворовское училище, из них 30-40 % уже здесь побывали, посмотрели. Для них это будет уже не в диковинку, не в новинку. Они уже сами своими глазами увидели, что их ждет в дальнейшем.

Отметим, что Минское суворовское училище – одно из ведущих учреждение образования в стране по подготовке военных кадров. За более чем 70-летнюю историю его выпускниками стали около 13 тысяч человек.