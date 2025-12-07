Пособие для будущих мам, туристический путеводитель и чат-бот для молодых специалистов. Финалисты лидерской платформы «Команда будущего» презентовали итоговые проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в Минске встретились около 70 человек.
Так, одна из команд представила информационный сайт для будущих родителей. Разработка поможет найти ответы на вопросы о планировании семьи, течении беременности и здоровье малыша. На портале уже размещен каталог тематических статей и правовой навигатор по социальным выплатам.
Анастасия Кисель, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Мы предлагаем информационный портал «Семейный код 9+12», в котором молодые мама и папа смогут найти ответы на те вопросы, которые их интересуют. Также получить помощь от специалистов. У нас есть даже интерактивный формат, в котором психолог и юрист может ответить на вопросы родителей о самых первых годах жизни ребенка, а также во время беременности.
Еще один проект касается престижа специальностей агропромышленного комплекса. Разработан комплекс мероприятий с мастер-классами, лекциями и семинарами, которые помогут мотивировать школьников выбирать профессии сельскохозяйственного профиля.
Варвара Парфенова, студентка Белорусского государственного университета:
Мы предлагаем программу действий, которая подразумевает популяризацию рабочей профессии в АПК, чтобы ребята, которые вступали в определенное объединение аграриев, молодых специалистов, чтобы они ходили по учреждениям образования, по организациям, особенно, по школам и колледжам. Проводили всякие игры, мастер-классы, рассказывали о профессиях, в чем задействованы ребята, которые в АПК работают.
Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
Каждый проект в этот раз несет очень важный, полезный эффект в нашей стране в плане молодежной политики. Поэтому мы постараемся все эти проекты реализовать, а если даже не с помощью нашего Молодежного совета, то подключить региональные.
Помимо презентации проектов, участники со всех уголков страны обсуждали темы развития молодежной политики, противодействия фейкам. Отметим, идея реализации проекта лидерской платформы «Команда будущего» была озвучена на VI Всебелорусском народном собрании в 2021 году.