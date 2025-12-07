Пособие для будущих мам, туристический путеводитель и чат-бот для молодых специалистов. Финалисты лидерской платформы «Команда будущего» презентовали итоговые проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в Минске встретились около 70 человек.

Так, одна из команд представила информационный сайт для будущих родителей. Разработка поможет найти ответы на вопросы о планировании семьи, течении беременности и здоровье малыша. На портале уже размещен каталог тематических статей и правовой навигатор по социальным выплатам.

Анастасия Кисель, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Мы предлагаем информационный портал «Семейный код 9+12», в котором молодые мама и папа смогут найти ответы на те вопросы, которые их интересуют. Также получить помощь от специалистов. У нас есть даже интерактивный формат, в котором психолог и юрист может ответить на вопросы родителей о самых первых годах жизни ребенка, а также во время беременности. Еще один проект касается престижа специальностей агропромышленного комплекса. Разработан комплекс мероприятий с мастер-классами, лекциями и семинарами, которые помогут мотивировать школьников выбирать профессии сельскохозяйственного профиля.