Новости Беларуси. День Октябрьской революции отмечают 7 ноября в Беларуси. Наша страна – одна из немногих, кто сохранил эту традицию. События осени 1917 года стали одними из самых значимых в XX столетии и коренным образом повлияли на ход дальнейшей истории. И хотя с тех пор прошло уже 96 лет, идеи объединения и солидарности трудящихся, равенства всех людей актуальны и в наше время.

Мероприятия по случаю годовщины Великого Октября прошли по всей Беларуси. По традиции, в этот день цветы легли к памятникам Ленину. В Минске на площади Независимости собрались представители коммунистической партии Беларуси, молодежь и ветераны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Кикель, второй секретарь Минского городского комитета Коммунистической партии Беларуси:

Только благодаря этому празднику люди труда стали работать не 16 часов, а 8. Только благодаря этому празднику мы показали пример всем в бесплатном образовании, бесплатном медицинском обслуживании.

С Днем Октябрьской революции соотечественников поздравил президент Александр Лукашенко. «Почти столетие отделяет нас от этой даты. Но и сегодня Октябрьская революция, свершившаяся под знаком гуманистических ценностей и демократических свобод, не утрачивает своего значения как знаменательное событие мировой истории. Провозглашенное советской властью право наций на самоопределение стало фундаментом, на котором мы построили суверенное Отечество – Республику Беларусь» – говорится в поздравлении.