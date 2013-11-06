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90% белорусских предпринимателей реализовывали товары легпрома с нарушениями

06 ноября 2013 18:59
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Новости Беларуси. Тест не пройден. У 90% белорусских предпринимателей выявили нарушения реализации товаров легкой промышленности. Мониторинг провели представители Госкомитета по стандартизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Специалисты проверили порядка сотни рынков республики и почти тысячу индивидуальных предпринимателей. В списке нарушений отсутствие информации об изготовителе, составе сырья и способах ухода за изделиями. Также на большинстве товаров эксперты не нашли даты изготовления. Среди них — бельевые, чулочно-носочные, трикотажные, кожгалантерейные, ковровые изделия, одежда и обувь. Четверть продукции не имело подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза.

Сергей Ивлев, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:
Самая главная проблема, это достаточно большая не информированность индивидуальных предпринимателей о тех требованиях, которые предъявляются к продукции легкой промышленности, которая должна размещаться на рынках нашей страны, в торговых учреждениях и так далее.

# общество # Беллегпром # Сергей Ивлев

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