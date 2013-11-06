В Гомеле введен запрет на продажу алкогольных напитков дешевле 1 базовой величины с 22.00 до 8.00

Новости Беларуси. Новый виток антиалкогольной кампании. На Гомельщине в ночное время введено ограничение на продажу недорогого алкоголя. Запрет продлится по 31 декабря. Локальный эксперимент заключается в том, что с 10 вечера до 8 утра в магазинах невозможно купить алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво стоимостью ниже одной базовой величины. То есть меньше 130 тысяч. Правда, тотального сухого закона не будет. В запретном списке есть серьёзные исключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый вечер эксперимента у постоянных посетителей ночных магазинов слов нет - одни эмоции.

Людмила Климович, старший кассир-продавец ночного магазина:

Люди приходят и для них это новость. Все в недоумении. Это локальный эксперимент называется.

Нынешний эксперимент это отнюдь не глобальный «сухой закон». К вопросу подошли избирательно. Не продают ночью дешёвые водку и плодово-ягодные вина, пиво и слабоалкогольные напитки. А вот шампанское, виноградные вина, коньяк, виски, бренди и даже элитную водку в дорогой керамической таре - бери, сколько влезет.=

Банкет со скромным бюджетом отдельным слоям населения становится невозможен. Нижняя планка около 80 тысяч белорусских рублей, именно столько стоит коньяк белорусского розлива. Дешевле только отечественные виноградные вина, но разве ими обманешь душу?

По статистике клиентов с такими запросами среди ночных покупателей алкоголя до 90%. Именно они пополняют сводки происшествий. И именно на них направлен эксперимент. Летом подобные меры уже были опробованы в нескольких районах области. И везде зафиксировано значительное улучшение криминогенной обстановки.

Анатолий Васильев, начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облисполкома:

В Жлобинском районе не было зарегистрировано ни одного тяжкого и особо тяжкого преступления в сфере семейно-бытовых отношений. Сократилось количество грабежей, хулиганств, а также сократилась административная практик, то есть мы меньше привлекли к ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, потому что их реально было меньше.

Кроме того, избирательный подход не даёт глобального роста подпольной реализации суррогата. Ведь при всех видимых запретах в целом алкоголь остаётся в определённой мере доступным.

Как говорится, кто ищет тот всегда найдёт. Эту бутылку пива мы купили по самой обычной цене в ресторане Железнодорожного вокзала. Здесь же можно купить и водку за 50 тысяч белорусских рублей. Заведение работает круглые сутки. И всё абсолютно легально. Ведь это не магазин.

Витольд Тумелевич, главный врач Гомельского областного наркологического диспансера:

Мы ожидаем, в первую очередь, снижение смертности от острых отравлений. Также снижение самих острых отравлений алкоголем.

За последние три года только в Гомельской области благодаря предпринимаемым мерам смертность от острых отравлений алкоголем сократилась более чем в 2 раза.