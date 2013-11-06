Новости Беларуси. В свете лучших традиций. В Беларуси к празднику 7 Ноября вводятся новые социальные объекты. Так, в Брестской области 6 ноября откроется спортивный комплекс и детский сад. В Могилевской области, в Белыничах, – родильное отделение центральной больницы. Жителей Столинского района порадуют сразу два объекта: детсад на 82 места и спорткомплекс.

А в Гомеле к празднику после реконструкции открыли хирургический блок областного онкодиспансера. С помощью нового оборудования медики увеличат количество операций по поводу предопухолевой паталогии с применением технологий заменяющих стационар. Кроме того, теперь можно широко использовать лапароскопическую технику и увеличить спектр экспорта услуг, в том числе и в пластической хирургии. Современное оборудование позволит делать самые сложные операции и снизить, тем самым, смертность от онкологии.

Татьяна Пригожая, главный врач Гомельского областного клинического онкологического диспансера:

Здесь планируется проводить серию новых хирургических вмешательств, различного рода реконструкции после операций по поводу различных онкологических заболеваний. Проблемы, которые связаны у большого количества женщин, после операций по поводу рака молочной железы. Эти женщины тоже хотят быть красивыми и здоровыми. Плюс, новые технологии, которые связаны с применением микрохирургической техники и лапароскопической техники с видеосистемами и так далее.

Не обошла традиция и Могилевскую область. В Белыничской районной больнице сегодня открыли после капремонта родильное отделение. Оно было закрыто на реконструкцию с 2009 года и женщины ездили рожать почти за 40 км в Могилев. На ремонт потратили около 4 млрд рублей, а на приобретение нового оборудования - дополнительно 800 млн. Родильное отделение рассчитано на 5 койко-мест, но их количество будет увеличиваться. Все палаты одноместные, в каждой имеются пеленальные столики, кроватки для малышей, душевые кабины. Так что для будущих мам здесь созданы все условия.

Петр Рудник, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

Выполнение демографической программы. Ввод и таких объектов, и медицинских объектов, и жилья и так далее, и то, что государство делает со своей стороны, в качестве оказания и финансовой помощи, и строительства жилья для многодетных семей, позволит эту проблему решить в самое ближайшее время.

Ольга Пекур, пациентка:

Наконец-то мы дождались, что роддом открылся! Другие рожают в Могилеве, а это нам не удобно, потому что и ехать, и мы все-таки волнуемся. А сейчас мы волноваться уже не будем.

А накануне в Минске 11-я городская поликлиника уже встретила своих пациентов в обновленном виде. В медучреждении заменили мебель, закупили современное оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.