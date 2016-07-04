День Независимости в Беларуси: участие приняли более 1 млн человек, происшествий не допущено

Новости Беларуси. День Независимости в Беларуси, несмотря на непогоду, объединил более миллиона человек. Празднования 3 июля растянулись на весь день и прошли по всей стране. Всего более 500 мероприятий. Самыми массовыми, традиционно, стали военный парад и вечерний салют, которому у стелы «Минск – город-герой» предшествовала акция «Споём гимн вместе». Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – о том, как это было.

Страна спелась в гимне, а само празднование прошло как по нотам. Поздравить друг друга с 25-ым Днём Независимости собрались более миллиона человек. Только у одной стелы «Минск – город-герой» главный музыкальный символ страны исполнило вместе почти такое же число белорусов, которое равно населению всего Гродно. Такое чувство локтя во всех смыслах даже сыграло на руку правоохранительным органам.

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Республики Беларусь:

Органами внутренних дел принимались организационные и практические меры для обеспечения надлежащей охраны общественного порядка, личный состав был переведен со 2 июля на усиленный вариант несения службы. 3 июля в Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, а также во всех территориальных органах внутренних дел были организованы оперативно-ситуационные штабы. Благодаря принятым мерам никаких чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий зарегистрировано не было, криминогенный фон оставался стабильным. Более того, количество в целом по республике зарегистрированных преступлений в три раза было ниже, чем среднестатистический показатель.

Песни и пляски, спортивные старты и конкурсы по всей стране. Полтысячи праздничных площадок, каждая десятая – в Минске.

Павел Скалабан, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского горисполкома:

Мне больше всего понравилась акция «Споем гимн вместе». Потому что это действительно объединяет людей. Там чувствуешь единство белорусского народа.

Разнообразным и праздничным было и меню выездной торговли. Белорусы не скупились на новые и стары купюры. Только в столице общая выручка праздничной торговли – 350 тысяч без четырёх деноминированных нулей.

Мария Трухан, буфетчица столичного универмага:

Утром, конечно, завал. Приходишь – все пусто, все пополняешь. В принципе, как и ожидалось. Мы привыкли уже к такому, не первый год работаем.

Но, как говорится, ни сдобой и шашлыком единым интересовались белорусы в эти дни. Свой 25-ый день рождения страна встречала в вышиванках.

Игорь Королёв, директор дизайн-центра вышивки:

Что предложили? Вариант «семья». Всем нравится! Крестиком вышит женский мотив, взрослый, детский. Удачный вариант.

Игорь Королев занимается дизайном и художественной вышивкой уже несколько лет. Но в бизнес пошёл в гору, как только свое личное дело он увязал с национальным. За один праздничный день одежда с народными узорами продал, как за два месяца.

Игорь Королёв, директор дизайн-центра вышивки:

Это не просто что-то вычурное, а люди вдруг начали понимать, начали возвращаться к идее национального самосознания. Это здорово. И они стали интересоваться. Они стали больше говорить на белорусском языке, стали больше покупать белорусские вещи.

Праздник общий и для каждого. Виктории Жданович столько же, сколько и нашей независимости. Поэтому сегодня девушка даже немного грустит – такая праздничная ностальгия.

Виктория Жданович:

По сути, это же день рождения нашей страны, нашей Родины. Поэтому это, как и для каждого человека, очень значимое событие. Без него, мне кажется, люди скучнеют. Надо веселее жить! Поэтому страна и делает этот праздник для людей.

Сцена, где ещё вчера играл свою скрипку праздник, сегодня уже пуста. Страна берется с новой силой за работу, а Виктория за свой любимый аккордеон. Продолжаем развиваться и расти.