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День Независимости 2016 в Минске: афиша мероприятий

02 июля 2016 05:13
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ПЛАН
праздничных мероприятий, посвященных 
Дню Независимости Республики Беларусь
(Дню Республики)


п/п

Наименование  мероприятия

Дата и время
проведения

Место  
проведения

Общереспубликанские мероприятия

1.

Торжественное собрание и праздничный концерт мастеров искусств «Беларусь – імя святое»

01.07.2016
18.00

Дворец Республики
(пл. Октябрьская, 1)

2.

Праздник «Дзень вышыванкі»

02.07.2016
12.00

Площадка у Дворца спорта, мини-площадки у знаковых объектов культуры г.Минска

3.

Парад войск Минского гарнизона и массовый номер «Са святам, любая Айчына»

03.07.2016
10.00

Пр. Машерова, площадка у обелиска «Минск – город-герой»

4.

Гала-концерт «Беларусь, я люблю цябе»

03.07.2016
21.00

Площадка у обелиска «Минск – город-герой»

5.

Акция «Споем гимн вместе» в рамках гала-концерта «Беларусь, я люблю цябе»

03.07.2016
22.55

Площадка у обелиска «Минск – город-герой»

Общегородские мероприятия

6.

Пленер  «Красота природы Беларуси»

27.06.2016

ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г.Минска»
ул. Ваупшасова, 35

7.

Подведение итогов творческого конкурса буктрейлеров «Мировая художественная литература» Минской городской организации Общественного объединения «БРСМ»

29.06.2016

Национальная библиотека Беларуси 
(пр. Независимости, 116)

8.

Праздничная концертная программа с участием артистов Региональной таможни и Военной академии

29.06.2016
11.00

ГУ «Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов»
ул. Ваупшасова, 33

9.

Спортивный праздник «Я – беларус и этим горжусь»

30.06.2016

ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 3 г.Минска»
ул. Выготского, 14

10.

Патриотическая акция «Цветы Великой Победы»

01.07.2016-03.07.2016

г.Минск

11.

Открытое первенство г. Минска по парусному спорту, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь

01.07.2016-03.07.2016

Минское море, р.Свислачь

12.

Выставка-ярмарка с презентацией творческих достижений учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования г.Минска

02.07.2016

Площадка возле Дворца спорта

13.

Открытое первенство г.Минска по гребле на байдарках и каноэ на призы олимпийского чемпиона Махнева, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь

03.07.2016

По отдельному графику

14.

Концертная программа «Ганаруся табой, Беларусь!» (праздничный концерт ведущих творческих коллективов и исполнителей, выставка-ярмарка мастеров народного творчества «Город мастеров», праздничная ярмарка)

03.07.2016
12.00-20.00 

 

Пр. Победителей в районе Дворца спорта

15.

Молодежный фест «Творчасць сучаснай Беларусі»

03.07.2016
14.00-21.00

Территория Верхнего города

16.

Международный турнир по силовому экстриму «Belarus strongman battle», посвященный Дню Независимости Республики Беларусь

03.07.2016
11.00-15.00

Пр. Победителей, 4
площадка у фонтана амфитеатра возле КС РУП «Дворец спорта»

17.

Выставка живописи Уроднича В.В. «Журавы ляцяць над Палессем»

03.07.2016-31.07.2016

Художественная галерея М.Савицкого
пл. Свободы, 15

18.

Выставка фото, видео документов З.И.Азгура «Хроники военных лет»

27.06.2016-10.07.2016

ГУ «Мемориальный музей-мастерская З.И.Азгура»
ул. З.Азгура, 8

19.

Тематические показы документальных и художественных фильмов в кинотеатрах

июль 2016 г.

Кинотеатры г.Минска

Основные праздничные мероприятия в районах города

Заводской район

1.

Фестиваль «Мы нужны друг другу»

22.06.2016
12.00

Минский зоопарк,
ул. Ташкентская, 40

2.

Праздник двора «Тебе цветы, наш Минск!»

01.07.2016
15.00

ГУО «Дворец детей и молодежи «Орион»
ул. Бачило, 1

3.

Городской спортивный праздник по лыжероллерам «Радость рассвета!»

03.07.2016
07.00-10.00

Площадка перед МКРСК «Чижовка-Арена»
ул. Ташкентская, 19

4.

Районный праздник «Молодая Беларусь!»

03.07.2016
12.00-20.00

Площадка перед МКРСК «Чижовка-Арена»
ул. Ташкентская, 19

5.

Праздничная программа «Я страной своей горжусь, ее имя Беларусь!»

03.07.2016
12.00

Минский зоопарк,
ул. Ташкентская, 40

Ленинский район

1.

Благотворительная акция нуждающимся ветеранам Великой Отечественной Войны, инвалидам и пенсионерам в гуманитарной помощи

20.06.2016-02.07.2016

Ул. Я.Лучины, 62

2.

Праздничное мероприятие «Наш дом - Беларусь»

29.06.2016

Территориальный центр социального обслуживания населения 
(ул. Денисовская, 2)

3.

Районный праздник, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь

03.07.2016
12.00-18.00

Лошицкий усадебно-парковый комплекс
(проезд Чижевских, 10)

4.

Праздники дворов

По отдельному графику

По отдельному графику

Московский район

1.

Праздничный концерт ко Дню Независимости Республики Беларусь

24.06.2016

Республиканский интернат ветеранов войны и труда п.Боровляны

2.

Митинг-реквием у мемориала «Память» - братская могила по пр. Дзержинского

01.07.2016
10.00

Пр.Дзержинского

3.

Конкурс литературно-музыкальной композиции «Горжусь тобой, моя страна!»

01.07.2016
11.00

Пр. газеты «Правда», 50

4.

Флешмоб «Мая Беларусь, я люблю цябе»

01.07.2016
11.00

Пр. газеты «Правда», 50

5.

Районный праздник «Ганаруся табою, Беларусь сінявокая»

03.07.2016
10.00-19.00

Парк им. Павлова

Октябрьский район

1.

Праздник «Краіна любімая мая!»

01.07.2016
16.00-18.00

Микрорайон «Сокол», площадка у торгового центра

2.

Районный праздник «Квітней, Беларусь!»

03.07.2016
13.00-17.00

Парк «Курасовщина»
ГЦ «Солнечная долина»

Партизанский район

1.

Музыкально-развлекательная программа «Беларусь синеокая»

01.07.2016
11.00-12.00

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Виктория»
ул. Уральская, 41

2.

Торжественная церемония возложения цветов к мемориальным доскам и памятным знакам героев Великой Отечественной войны

01.07.2016
14.00-15.00

Территория Партизанского района

3.

Спортивно-развлекательный праздник «Радуга детства»

03.07.2016
12.00-16.00

Стадион ГУО «Средняя школа № 182 г.Минска»
ул. Карвата, 20

4.

Районный праздник  народной музыки и песни «Беларусь – родник вдохновения»

03.07.2016
12.00-19.00

Центральный детский парк им. М.Горького
(ул. Фрунзе,2)

5.

Праздничная акция для посетителей парка «Белорусский национальный костюм»

03.07.2016
13.00-16.00

Центральный детский парк им. М.Горького
(ул. Фрунзе,2)

Первомайский район

1.

Праздничные программы по месту жительства «Мир нашему дому»: познавательная, развлекательная, конкурсная программа для детей; встречи с творческой интеллигенцией, выступление самодеятельных коллективов

30.06.2016
15.00-16.30

Ул. Гинтовта, 6
Ул. Тикоцкого, 46
Ул. Почтовая, 2

2.

Акция «Память»: организация возложения венков и цветов к памятникам, братским могилам и мемориальным доскам

01.07.2016-03.07.2016

Братские могилы, мемориальные доски и захоронения

3.

Праздничная программа «Квітнеючая Беларусь» с участием артистов белорусской эстрады, коллективов художественной самодеятельности района

03.07.2016
13.00

Центральный Ботанический сад (ул. Сурганова, 2В)

4.

Праздничное мероприятие «Квітней, родная Беларусь!»

03.07.2016
13.00-19.00

Парк им. Челюскинцев

5.

Праздничная программа «День Независимости вместе с нами!»: игровая программа, концерт с участием детских коллективов, конкурс рисунка, фотовыставка

03.07.2016 11.00

Детская железная дорога (пр. Независимости, 86)

Советский район

1.

Цикл книжных информационно-публицистических выставок «Беларусь: была, ёсць, будзе!»

27.06.2016-05.07.2016

Центральная городская библиотека им. Я.Купалы (ул. В.Хоружей, 16), библиотека-филиал № 2 им. Н.К.Крупской 
(ул. Восточная, 56), библиотека-филиал № 17 (ул. Логойский тракт, 25)

2.

Встречи ветеранов Великой Отечественной войны с учащейся молодежью

30.06.2016-01.07.2016

Школьные оздаровительные лагеря

3.

Торжественное открытие мемориальной доски памяти Героя Советского Союза Самбука И.Е

01.07.2016
11.00

Ул. Я.Коласа, 67

4.

Спартакиада школьных оздоровительных лагерей «Мы – будучыня Беларусі!»

01.07.2016
14.00

Комплекс плоскостных спортивных сооружений
ул. Гамарника, 7

5.

Концертная программа «Усе мы разам – Беларусь!»

02.07.2016
15.00

Площадка перед ОАО «ЦУМ-Минск»

6.

Районная культурно-развлекательная программа «Своей Беларусью горжусь!»

03.07.2016
12.00-18.00

Парк Дружбы народов

Фрунзенский район

1.

Концертные программы «Песней поздравляем Беларусь»

27.06.2016-03.07.2016

Детские музыкальные школы искусств Фрунзенского района г.Минска

2.

Праздничный концерт для участников объединений по интересам и жителей Фрунзенского района г.Минска

30.06.2016
14.00-16.00

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г.Минска»
ул. Харьковская, 74

3.

Праздничный концерт, подготовленный студентами-волонтерами БГПУ имени М.Танка, БГУ «Суполка»

01.07.2016
11.00-13.00

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г.Минска»
ул. Сердича, 9

4.

Торжественная церемония перезахоронения воинов Рабочей Крестьянской Красной Армии

02.07.2016

Мемориальный комплекс «Братская могила военных и мирных жителей в микрорайоне Масюковщина»

5.

Открытие после реконструкции школьного музея партизанской бригады «Пламя»

02.07.2016
12.00

ГУО «Средняя школа 
№ 136 г.Минска»

6.

Районный праздник, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь «Под мирным небом Беларуси»

03.07.2016
12.00-17.00

Парк 60-летия Октября
(ул. Матусевича, 20)

7.

«Бульвар искусств», праздник посвященный Дню Независимости Республики Беларусь (выставка изделий изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп ремесел», выставка цветочных композиций «Цвети под солнцем, Беларусь моя!», концертные и игровые площадки)

03.07.2016
12.00-16.00

Сквер по ул. Д.Сердича

8.

Районный праздник «Беларусь спортивная»

03.07.2016
14.00-17.00

Парк «Тиволи»
(пересечение ул.Притыцкого-Глебки-Матусевича)

Центральный район

1.

Книжно-иллюстрационная выставка «Мой родны край, мая зямля, цябе люблю я ўсёй душою!»

16.06.2016-18.07.2016

Библиотека № 10
бул. Шевченко, 15

2.

Концерт, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь «Дыхание планеты»

30.06.2016
16.00

Республиканский Дворец культуры ветеранов
ул. Я.Купалы, 25

3.

Праздничный концерт “Поем песни о Родине вместе”

01.07.2016
16.00

Музей истории театральной и музыкальной культуры пер.Музыкальный, 5

4.

Спортивный праздник по теннису среди  инвалидов

01.07.2016
12.00

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения»
ул. Красная, 3

5.

Районный праздник «Беларусь, моя милая!»

03.07.2016
12.00-18.00

Музейно-парковый комплекс «Победа»

6.

Тематическая фотозона с использованием военной амуниции и вооружения

03.07.2016
10.00-18.00

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны
пр. Победителей, 8

7.

Тематическая выставка «Следы войны…»

03.07.2016
10.00-18.00

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны
пр. Победителей, 8

8.

Открытие передвижной экспозиции «Освобождение Беларуси. Сентябрь 1943-июль 1944 гг.»

03.07.2016
16.00

Площадки у Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны
пр. Победителей, 8
Источник: minsk.gov.by

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# общество # День Независимости 3 июля 2016

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