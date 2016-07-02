День Независимости 2016 в Минске: афиша мероприятий

ПЛАН
праздничных мероприятий, посвященных
Дню Независимости Республики Беларусь
(Дню Республики)
|
№
|
Наименование мероприятия
|
Дата и время
|
Место
|
Общереспубликанские мероприятия
|
1.
|
Торжественное собрание и праздничный концерт мастеров искусств «Беларусь – імя святое»
|
01.07.2016
|
Дворец Республики
|
2.
|
Праздник «Дзень вышыванкі»
|
02.07.2016
|
Площадка у Дворца спорта, мини-площадки у знаковых объектов культуры г.Минска
|
3.
|
Парад войск Минского гарнизона и массовый номер «Са святам, любая Айчына»
|
03.07.2016
|
Пр. Машерова, площадка у обелиска «Минск – город-герой»
|
4.
|
Гала-концерт «Беларусь, я люблю цябе»
|
03.07.2016
|
Площадка у обелиска «Минск – город-герой»
|
5.
|
Акция «Споем гимн вместе» в рамках гала-концерта «Беларусь, я люблю цябе»
|
03.07.2016
|
Площадка у обелиска «Минск – город-герой»
|
Общегородские мероприятия
|
6.
|
Пленер «Красота природы Беларуси»
|
27.06.2016
|
ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г.Минска»
|
7.
|
Подведение итогов творческого конкурса буктрейлеров «Мировая художественная литература» Минской городской организации Общественного объединения «БРСМ»
|
29.06.2016
|
Национальная библиотека Беларуси
|
8.
|
Праздничная концертная программа с участием артистов Региональной таможни и Военной академии
|
29.06.2016
|
ГУ «Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов»
|
9.
|
Спортивный праздник «Я – беларус и этим горжусь»
|
30.06.2016
|
ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 3 г.Минска»
|
10.
|
Патриотическая акция «Цветы Великой Победы»
|
01.07.2016-03.07.2016
|
г.Минск
|
11.
|
Открытое первенство г. Минска по парусному спорту, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь
|
01.07.2016-03.07.2016
|
Минское море, р.Свислачь
|
12.
|
Выставка-ярмарка с презентацией творческих достижений учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования г.Минска
|
02.07.2016
|
Площадка возле Дворца спорта
|
13.
|
Открытое первенство г.Минска по гребле на байдарках и каноэ на призы олимпийского чемпиона Махнева, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь
|
03.07.2016
|
По отдельному графику
|
14.
|
Концертная программа «Ганаруся табой, Беларусь!» (праздничный концерт ведущих творческих коллективов и исполнителей, выставка-ярмарка мастеров народного творчества «Город мастеров», праздничная ярмарка)
|
03.07.2016
|
Пр. Победителей в районе Дворца спорта
|
15.
|
Молодежный фест «Творчасць сучаснай Беларусі»
|
03.07.2016
|
Территория Верхнего города
|
16.
|
Международный турнир по силовому экстриму «Belarus strongman battle», посвященный Дню Независимости Республики Беларусь
|
03.07.2016
|
Пр. Победителей, 4
|
17.
|
Выставка живописи Уроднича В.В. «Журавы ляцяць над Палессем»
|
03.07.2016-31.07.2016
|
Художественная галерея М.Савицкого
|
18.
|
Выставка фото, видео документов З.И.Азгура «Хроники военных лет»
|
27.06.2016-10.07.2016
|
ГУ «Мемориальный музей-мастерская З.И.Азгура»
|
19.
|
Тематические показы документальных и художественных фильмов в кинотеатрах
|
июль 2016 г.
|
Кинотеатры г.Минска
|
Основные праздничные мероприятия в районах города
|
Заводской район
|
1.
|
Фестиваль «Мы нужны друг другу»
|
22.06.2016
|
Минский зоопарк,
|
2.
|
Праздник двора «Тебе цветы, наш Минск!»
|
01.07.2016
|
ГУО «Дворец детей и молодежи «Орион»
|
3.
|
Городской спортивный праздник по лыжероллерам «Радость рассвета!»
|
03.07.2016
|
Площадка перед МКРСК «Чижовка-Арена»
|
4.
|
Районный праздник «Молодая Беларусь!»
|
03.07.2016
|
Площадка перед МКРСК «Чижовка-Арена»
|
5.
|
Праздничная программа «Я страной своей горжусь, ее имя Беларусь!»
|
03.07.2016
|
Минский зоопарк,
|
Ленинский район
|
1.
|
Благотворительная акция нуждающимся ветеранам Великой Отечественной Войны, инвалидам и пенсионерам в гуманитарной помощи
|
20.06.2016-02.07.2016
|
Ул. Я.Лучины, 62
|
2.
|
Праздничное мероприятие «Наш дом - Беларусь»
|
29.06.2016
|
Территориальный центр социального обслуживания населения
|
3.
|
Районный праздник, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь
|
03.07.2016
|
Лошицкий усадебно-парковый комплекс
|
4.
|
Праздники дворов
|
По отдельному графику
|
По отдельному графику
|
Московский район
|
1.
|
Праздничный концерт ко Дню Независимости Республики Беларусь
|
24.06.2016
|
Республиканский интернат ветеранов войны и труда п.Боровляны
|
2.
|
Митинг-реквием у мемориала «Память» - братская могила по пр. Дзержинского
|
01.07.2016
|
Пр.Дзержинского
|
3.
|
Конкурс литературно-музыкальной композиции «Горжусь тобой, моя страна!»
|
01.07.2016
|
Пр. газеты «Правда», 50
|
4.
|
Флешмоб «Мая Беларусь, я люблю цябе»
|
01.07.2016
|
Пр. газеты «Правда», 50
|
5.
|
Районный праздник «Ганаруся табою, Беларусь сінявокая»
|
03.07.2016
|
Парк им. Павлова
|
Октябрьский район
|
1.
|
Праздник «Краіна любімая мая!»
|
01.07.2016
|
Микрорайон «Сокол», площадка у торгового центра
|
2.
|
Районный праздник «Квітней, Беларусь!»
|
03.07.2016
|
Парк «Курасовщина»
|
Партизанский район
|
1.
|
Музыкально-развлекательная программа «Беларусь синеокая»
|
01.07.2016
|
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Виктория»
|
2.
|
Торжественная церемония возложения цветов к мемориальным доскам и памятным знакам героев Великой Отечественной войны
|
01.07.2016
|
Территория Партизанского района
|
3.
|
Спортивно-развлекательный праздник «Радуга детства»
|
03.07.2016
|
Стадион ГУО «Средняя школа № 182 г.Минска»
|
4.
|
Районный праздник народной музыки и песни «Беларусь – родник вдохновения»
|
03.07.2016
|
Центральный детский парк им. М.Горького
|
5.
|
Праздничная акция для посетителей парка «Белорусский национальный костюм»
|
03.07.2016
|
Центральный детский парк им. М.Горького
|
Первомайский район
|
1.
|
Праздничные программы по месту жительства «Мир нашему дому»: познавательная, развлекательная, конкурсная программа для детей; встречи с творческой интеллигенцией, выступление самодеятельных коллективов
|
30.06.2016
|
Ул. Гинтовта, 6
|
2.
|
Акция «Память»: организация возложения венков и цветов к памятникам, братским могилам и мемориальным доскам
|
01.07.2016-03.07.2016
|
Братские могилы, мемориальные доски и захоронения
|
3.
|
Праздничная программа «Квітнеючая Беларусь» с участием артистов белорусской эстрады, коллективов художественной самодеятельности района
|
03.07.2016
|
Центральный Ботанический сад (ул. Сурганова, 2В)
|
4.
|
Праздничное мероприятие «Квітней, родная Беларусь!»
|
03.07.2016
|
Парк им. Челюскинцев
|
5.
|
Праздничная программа «День Независимости вместе с нами!»: игровая программа, концерт с участием детских коллективов, конкурс рисунка, фотовыставка
|
03.07.2016 11.00
|
Детская железная дорога (пр. Независимости, 86)
|
Советский район
|
1.
|
Цикл книжных информационно-публицистических выставок «Беларусь: была, ёсць, будзе!»
|
27.06.2016-05.07.2016
|
Центральная городская библиотека им. Я.Купалы (ул. В.Хоружей, 16), библиотека-филиал № 2 им. Н.К.Крупской
|
2.
|
Встречи ветеранов Великой Отечественной войны с учащейся молодежью
|
30.06.2016-01.07.2016
|
Школьные оздаровительные лагеря
|
3.
|
Торжественное открытие мемориальной доски памяти Героя Советского Союза Самбука И.Е
|
01.07.2016
|
Ул. Я.Коласа, 67
|
4.
|
Спартакиада школьных оздоровительных лагерей «Мы – будучыня Беларусі!»
|
01.07.2016
|
Комплекс плоскостных спортивных сооружений
|
5.
|
Концертная программа «Усе мы разам – Беларусь!»
|
02.07.2016
|
Площадка перед ОАО «ЦУМ-Минск»
|
6.
|
Районная культурно-развлекательная программа «Своей Беларусью горжусь!»
|
03.07.2016
|
Парк Дружбы народов
|
Фрунзенский район
|
1.
|
Концертные программы «Песней поздравляем Беларусь»
|
27.06.2016-03.07.2016
|
Детские музыкальные школы искусств Фрунзенского района г.Минска
|
2.
|
Праздничный концерт для участников объединений по интересам и жителей Фрунзенского района г.Минска
|
30.06.2016
|
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г.Минска»
|
3.
|
Праздничный концерт, подготовленный студентами-волонтерами БГПУ имени М.Танка, БГУ «Суполка»
|
01.07.2016
|
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г.Минска»
|
4.
|
Торжественная церемония перезахоронения воинов Рабочей Крестьянской Красной Армии
|
02.07.2016
|
Мемориальный комплекс «Братская могила военных и мирных жителей в микрорайоне Масюковщина»
|
5.
|
Открытие после реконструкции школьного музея партизанской бригады «Пламя»
|
02.07.2016
|
ГУО «Средняя школа
|
6.
|
Районный праздник, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь «Под мирным небом Беларуси»
|
03.07.2016
|
Парк 60-летия Октября
|
7.
|
«Бульвар искусств», праздник посвященный Дню Независимости Республики Беларусь (выставка изделий изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп ремесел», выставка цветочных композиций «Цвети под солнцем, Беларусь моя!», концертные и игровые площадки)
|
03.07.2016
|
Сквер по ул. Д.Сердича
|
8.
|
Районный праздник «Беларусь спортивная»
|
03.07.2016
|
Парк «Тиволи»
|
Центральный район
|
1.
|
Книжно-иллюстрационная выставка «Мой родны край, мая зямля, цябе люблю я ўсёй душою!»
|
16.06.2016-18.07.2016
|
Библиотека № 10
|
2.
|
Концерт, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь «Дыхание планеты»
|
30.06.2016
|
Республиканский Дворец культуры ветеранов
|
3.
|
Праздничный концерт “Поем песни о Родине вместе”
|
01.07.2016
|
Музей истории театральной и музыкальной культуры пер.Музыкальный, 5
|
4.
|
Спортивный праздник по теннису среди инвалидов
|
01.07.2016
|
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения»
|
5.
|
Районный праздник «Беларусь, моя милая!»
|
03.07.2016
|
Музейно-парковый комплекс «Победа»
|
6.
|
Тематическая фотозона с использованием военной амуниции и вооружения
|
03.07.2016
|
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны
|
7.
|
Тематическая выставка «Следы войны…»
|
03.07.2016
|
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны
|
8.
|
Открытие передвижной экспозиции «Освобождение Беларуси. Сентябрь 1943-июль 1944 гг.»
|
03.07.2016
|
Площадки у Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны
Источник: minsk.gov.by
День Независимости-2016: что увидим нового на военном параде и во сколько будет салют. Здесь подробнее.