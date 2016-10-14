День матери отмечается в Беларуси: поздравления направил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. В Беларуси отмечается День матери. Этот праздник имеет в нашей стране более чем 20-летнюю историю и свои традиции. Повсеместно принято не скупиться на добрые слова и поступки в честь тех, кто дарит жизнь.

Беларусь – одна из немногих стран постсоветского пространства, где вручаются Ордена матери. Его удостоены свыше 8 тысяч женщин, которые родили и воспитали пятерых и более детей.

Искренние пожелания всем матерям в честь праздника направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что для каждого человека с образом матери связаны самые теплые чувства, светлые, счастливые воспоминания.

Материнство воплощает лучшие человеческие качества – самоотверженность и благородство, заботу о ближних и следование высокому моральному долгу, духовность и нравственность, которые сегодня особенно нужны нашему обществу – об этом говорится в поздравлении Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.