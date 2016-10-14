Новости Беларуси. На страже радиационной безопасности страны. Белорусские военные химики провели учения со стрельбой огнеметного батальона. Противник, с которым приходится сталкиваться войскам радиационной, химической и бактериологической защиты, по сути, невидим.

Вирусы, бактерии и газы – с таким неприятелем важно работать на опережение. Поэтому каждое занятие – это розыгрыш учебно-боевой ситуации, когда отравляющие вещества вполне реальны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Котляров, командир батальона:

Самое сложное для военнослужащих – преодолеть страх огня и дыма. При прохождении полосы очень много элементов остается незаметными, военнослужащий может потеряться на этой полосе.

Александр Криштофович, заместитель начальника отдела экологии и радиационной безопасности:

Самые интересные мероприятия, где можно было выложиться на все 100, – это фактически все учения «Запад-2009», -2013 и на грядущих учениях мы тоже будем участвовать.