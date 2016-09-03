День города Минска: когда начали праздновать, в какие месяцы проходили торжества и когда они были перенесены на сентябрь

Массовые гуляния, спортивные марафоны и впечатляющий салют. Традиция празднования Дня города берет начало в советское время. Тогда к этой дате могли приурочить совершенно разные события: иногда это становился день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, иногда – просто подходящие для народных гуляний теплые выходные.

Мы знаем точную дату первого упоминания города в «Повести временных лет» – 3 марта 1067 года. Но этот исторический день рождения – грустный праздник. Тогда разыгралась настоящая драма – битва на Немиге, когда река стала красной от крови людей.

Татьяна Долгач, экскурсовод:

И даже спустя 120 лет после этих событий неизвестный автор «Слова от полку Игореве» пишет строки о том, что здесь, «на Немизе головы стелют стопами, молотят цепами булатными. На такую жизнь кладут. Веют душу от тела. Не добром берега Немиги были устланы, а костьми людей русских». Битва эта, по сути, не закончилась ничем, лишь унесла жизни сотен-сотен людей. В целом Немигу называют своеобразной незримой душой Минска.

Тогда исторический центр Минска находился вовсе не в районе современной Немиги, а в 16 километрах от него – деревне Городище. Там, где в реку Птичь впадает небольшая речушка Менка, по одной из версий от которой наш город берет свое название. Уже в X веке на этой территории бурлила жизнь и существовал окольный посад, где жили ремесленники, вокруг было около 100 деревень, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В давние времена такого праздника, как День города не существовало, но поводы для народных гуляний были. 6 февраля 1722 года Папа Римский Клименс II передал минскому старосте Кристофору Завишу частички мощей святого Фелициана, который считался небесным покровителем Минска и почитался православными и католиками. Мощи святого оставили в иезуитском костеле Иисуса, Марии и святой Барбары, ныне это архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии. Общегородской праздник стал днем единения всех христиан города, прошло своеобразное шествие, а вечером небо украсил яркий фейерверк.

К сожалению, нет сведений о праздновании дня города в послереволюционном Минске, да, и после Великой Отечественной войны эта традиция была фактически утрачена, хотя в Москве возобновили празднование Дня города уже в 1947 году.

В Минске можно вспомнить лишь единичные значимые мероприятия. Так, 28 мая 1967 года праздновали 900-летие Минска. Городские власти посовещались с метеорологами и решили, что этот погожий денек будет идеальным для юбилея. Однако прогадали, но дождь не испортил отличного настроения минчан: в этот день был торжественно открыт парк 900-летия Минска, где секретарь ЦК КПБ Петр Миронович Машеров посадили вместе с Брежневым дуб.

Татьяна Долгач, экскурсовод:

Появилось множество торжественных растяжек на территории всего города. И, кстати говоря, именно к этому юбилею был снят фильм о Минске. Действительно, главным героем этого фильма стала наша столица. И одним из главных мест съемок этого фильма стал проспект Независимости.

915-летие Минска отмечали также в мае, кроме того в этом году было еще 60-летие образования СССР. Юбилеи проходили с особым размахом, специально к этим датам приурочили выпуск качественного красочного фотоальбома с лучшими видами нашей столицы. Однако вместо сюрприза вышел неприятный курьез. Художественного редактора уволили, а фотографа долгое время отказывались публиковать в Беларуси.

Татьяна Долгач, экскурсовод:

Когда альбомы поступили в продажу, было обнаружено, что на одной из фотографий, была изображена ротонда, которая находится за моей спиной, там стояла компания подвыпивших молодых людей. Действительно, изначально старались замазать то, что там происходит – не получилось. В результате альбом, который выходил 50-тысячным экземпляром, пришлось изъять полностью из продажи. Сегодня сохранившиеся образцы этого альбома считаются раритетными.

День города становится традиционным с 1986 года. Отмечали его в конце мая или 3 июля. Благодаря архивам замечательного фотографа Вадима Качана мы можем вспомнить спортивно-художественный праздник 1987 года, тогда его отмечали вслед за Днем освобождения Минска. Люди – в ожидании перемен, ведь Советский Союз показал свою несостоятельность. Радость от праздника, некая растерянность и надежда читается в лицах.

В истории суверенной Беларуси праздничным днем стал 27 июня. В один день отмечали и Лень Республики, и День Независимости, и День города. После 1996 года празднования проходят снова 3 июля.

С 13 сентября 2002 года отмечать День города стали во вторые выходные сентября. Золотая осень – время сбора урожая и ярмарок, улицы оживают после ремонтов, школьники и студенты возвращаются после каникул.

Татьяна Долгач, экскурсовод:

Первые числа сентября считаются днем памяти Богородицы, и поскольку она является священной заступницей Минска, именно дни празднования города у нас как раз преподают на эти даты. 26 августа 1500 года здесь, в Минске, произошло настоящее чудо и у берегов реки Свислочь минчане увидели икону, подошли туда, поняли, что, конечно же, такая находка – это знамение Господне, принесли ее в главный храм Минска. Но, в целом, этот замечательный артефакт не покидал центр столицы с момента его появления здесь. Сегодня эта икона находится в главном православном храме города – в Свято-духовом кафедральном соборе.

Помимо концертов звезд белорусской эстрады, ярмарок-продаж, фейерверков и торжественных шествий в истории этого праздника есть другие значимые события. К примеру, в 2004 году прошел Парад старых троллейбусов.

Эти выходные не станут исключением и, несомненно, запомнятся всем минчанам и гостям столицы.