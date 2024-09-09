День города Минска – 2024: программа праздничных мероприятий

Один день рождения на всех жителей почти двухмиллионного города. 14 сентября 2024 года Минск отметит 957-летие. Всего в столице запланировано более 100 мероприятий, ожидается приезд зарубежных гостей. Экономический форум, открытие новых зон отдыха, концерты, фестивали, представления, мастер-классы, квесты и куда же без разнообразия на фудкортах. Гулянья охватят все районы – от дворов до площадей. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Чем будем удивлять на День города жителей столицы и многочисленных гостей, какова концепция праздника?
Елена Родионова, главный режиссер праздничных мероприятий ко Дню города:
В 2024 году праздник города пройдет под девизом «Минск – город на все времена». Концепция будет отражена множеством локаций. Между Дворцом спорта и стелой начнет свою работу «Мiнск старажытны», Верхний город будет представлять локацию «Минск губернский», в парке Горького будет создана атмосфера Минска советского, у Дворца спорта состоится молодежный проект «Минск современный». Кончено же, традиционно будет работать локация возле Верхнего города, где свои лучшие концертные музыкальные номера будет показывать Президентский оркестр нашей страны. Главным мероприятием у Дворца спорта традиционно станет «Олимпийский день».
Подробнее в видео.