День города-2013 в Минске. Программа мероприятий

Более 70 разнообразных мероприятий по форме и содержанию пройдут во всех районах столицы 14 сентября.
Девиз праздника: «Мой Мінск – мая сталіца, мой лёс, маё жыццё!»
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Возложение венков и цветов к обелиску «Минск – город-герой»
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14 сентября 11.00
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пр. Победителей у обелиска «Минск-город-герой»
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Вручения наград «Минчанин года» и праздничный концерт
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14 сентября 19.00
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Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь,
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Творческий проект в 3D-формате
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14 сентября 21.30, 22.00
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Площадь у Большого театра оперы и балета
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«Музыкальный балкон» – закрытие летнего туристического сезона в Верхнем городе;
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14 сентября с 12.00 до 13.00
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Территория Верхнего города
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Праздничный концерт «Музыка в городском интерьере»;
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14 сентября с13.00 до 22.00
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«Мой горад, цябе прысвячаю» – тематическая книжная выставка, презентация новых произведений белорусских писателей, посвященных Минску, совместно с издательствами и Минским городским объединением «Союз писателей Беларуси», буккроссинг;
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14 сентября с 13.00 до 22.00
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«Минск – ты мое вдохновение» – детский художественный пленэр;
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14 сентября с 13.00 до 22.00
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Праздник уличной музыки;
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14 сентября с 12.00 до 18.00
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Экскурсии в Минской городской ратуше для гостей и жителей столицы;
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14 сентября с 12.00 до 15.00
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Обзорные экскурсии по г.Минску
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14 сентября с 12.00 до 18.00
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Открытие маршрута № 1 рейсового экскурсионного автобуса (на английском языке)
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14 сентября с 9.00 до 18.00
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Проект «Исторический календарь Минска»
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14 сентября с 12.00 до 15.00
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Дворик Художественной галереи народного художника СССР Михаила Савицкого
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Торжественная церемония бракосочетания 9-ти пар из всех районов г. Минска
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14 сентября 11.30
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Концертный зал "Верхний город" (пл. Свободы, 23а)
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Презентация музейной экспозиции «Картографический кабинет»
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14 сентября 13.00
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Минская городская ратуша
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«Минск – город спортивных традиций» – праздник спорта (показательные выступления воспитанников учреждений детско-юношеских спортивных школ г. Минска); открытые городские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные Дню города;
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14 сентября 10.00
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Акватория р.Свислочь (в районе Дворца спорта)
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Открытый кубок г. Минска по баскетболу на инвалидных колясках, посвященный Дню города
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14 -15 сентября с 11.00
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МКСК «Минск-арена», велодром (пр. Победителей, 111)
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Финал театрального проекта в рамках пешеходной зоны на ул. К.Маркса
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14 сентября с 12.00 до 20.00. В14.00 – торжественная церемония закрытия
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ул. К.Маркса
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Праздник «Минск исторический» с участием представителей рыцарских клубов
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14 сентября с 11.30 до 22.00
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пр. Победителей
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Праздник народного творчества «Лошыцкі фэст»; выставка-ярмарка «Город мастеров»
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14 сентября с 12.00 до 18.00
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Лошицкий усадебно-парковый комплекс (проезд Чижевских, 10)
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Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями г. Минска «Мастацтва жыць, тварыць мастацтва»
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14 сентября с 12.00 до16.00
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У главного входа Дворца спорта
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Праздник «Минск молодежный»
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14 сентября с 18.00 до 21.00
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Площадка на территории комплекса студенческих общежитий «Студенческая деревня»
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Проект «Искусство регионов – родной столице!2 (выставка произведений ткачества, народных костюмов, мастер-класс росписи по стеклу от Анны Балаш);
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14 сентября с 10.00 до 17.00
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Городская художественная галерея произведений Л. Щемелёва
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Выставка детских рисунков в рамках творческого проекта «Художник и город. К.Малевич»;
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15 сентября 17.00
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Музей современного изобразительного искусства (пр. Независимости, 47)
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Закрытие творческого проекта «Художник и город. К.Малевич»;
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15 сентября 18.00
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пл. Я.Коласа
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Проект «Минск скульптурный» (выставка произведений белорусского скульптора С.Оганова под открытым небом)
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15 сентября с 11.00 до 19.00
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Центральный детский парк им. М.Горького
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Детско-молодежный праздник «Тебе, любимый Минск, наши таланты…»
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14 сентября 12.00
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УО «Минский государственный дворец детей и молодежи» (ул. Старовиленский тракт, 41)
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Основные праздничные мероприятия в районах
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Заводской район
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Торжественное заселение жилого дома по ул. Герасименко, 1а
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11 сентября 12.00
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ул. Герасименко, 1а
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Праздник двора «Дорогая моя столица!»
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Для жителей микрорайона «Чижовка»
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12 сентября с 17.30 до 18.30
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ул. Голодеда, 4
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Для жителей микрорайона «Шабаны»
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12 сентября с 17.30 до 18.30
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ул. Бачило, 26
|
Праздник микрорайона «Красуй, любімы горад!»
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13 сентября 16.00
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ул. Красина, 27
|
Праздничная программа «Огни столицы!»
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14 сентября с 12.00 до 15.00
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ГКПУ «Минский зоопарк» (ул. Ташкентская, 40
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Районный праздник «На ўсё жыццё ты ў сэрцы маім!»; молодежная акция «ЭкоМинск», в рамках проведения в 2013 году Года бережливости
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14 сентября с 12.00 до 18.00
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Парк культуры и отдыха им.50-летия В.Октября (ул. Долгобродская, 44)
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Праздник улиц и дворов «Мы дети твои, дорогая столица!»
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14 сентября с 12.00 до 15.00
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ЗАО «Заводской» «Универсам «Рублевский»
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Ленинский район
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Районный праздник, посвященный Дню города общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»
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13 сентября
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ул. Гашкевича, 12
|
Праздник двора
|
13 сентября
|
пр. Рокоссовского, д. 94
|
Праздник народного творчества «Лошыцкі фэст»;
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14 сентября с 12.00 до 20.00
|
Лошицкий усадебно-парковый комплекс (проезд Чижевских, 10)
|
Финал театрального проекта в рамках пешеходной зоны на ул. К.Маркса, торжественная церемония закрытия сезона
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14 сентября с 12.00 до 20.00
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ул. К.Маркса
|
Московский район
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Праздничная программа для жителей района «Табе, мой горад, прысвячаем свята»
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12 сентября с 18.00 до 19.00
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ул. Н.Орды, 47а
|
Праздник микрорайона «Квiтней, любiмая сталiца»
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13 сентября с 14.00 до 16.00
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Площадка перед ГУО «Гимназия №10 г. Минска» (ул. Голубева, 29)
|
Районный праздник «Віншуем родны горад!»
|
14 сентября с 13.00 до 18.00
|
Парк имени М.Павлова верхняя площадка
|
Концертная программа «Мы – дзеці твае, дарагая сталіца!»
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14 сентября с 13.00 до 17.00
|
Парк имени М.Павлова нижняя площадка
|
Праздник двора «Тебе, любимый город»
|
14 сентября с 12.00 до 14.00
|
Площадка перед ГУО «СШ № 26 г. Минска», стадион (ул. Льва Сапеги, 15)
|
Праздник двора «Квiтней, мой горад»
|
14 сентября с 12.00 до 14.00
|
Площадка перед ГУО «СШ № 25 г. Минска», стадион (ул. Я.Чечота, 20)
|
Праздник двора «Квiтней, любiмая сталiца»
|
14 сентября с 14.00 до 16.00
|
Площадка перед ГУО «СШ № 208 г. Минска», стадион (пр. Любимова, 31)
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Октябрьский район
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Праздник двора «Свята ў кожны дом»
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13 сентября с 17.00 до 20.00
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ул. Воронянского, 11, корп. 2 (микрорайон «Чкаловский»)
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Театрализовано-художественный праздник «Красуйся Мінск, квітней мая сталіца – энергіі і росквіту крыніца!»
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14 сентября с 12.00 до 19.00
|
Площадка у Минского Дворца культуры и спорта железнодорожников (ул. Чкалова, 7)
|
Праздник «Мой Мінск – зямля майго натхнення!»
|
14 сентября с 13.00 до 17.00
|
Площадка у торгового центра в микрорайоне «Сокол»
|
Праздник духовной музыки «Святло душы»
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14 сентября 18.00
|
Храм праведной Софии Слуцкой (пл. Казинца)
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Партизанский район
|
Фестиваль духовых оркестров
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14 сентября с12.00 до 16.00
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Центральный детский парк им. М.Горького (ул. Фрунзе, 2)
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Танцевальный флэш-моб «Танцуем вместе»
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14 сентября с 16.00 до 18.00
|
Центральный детский парк им. М.Горького (ул. Фрунзе, 2)
|
Программа с участием молодежи района «Родны мой горад – любоў мая», спортивный праздник «Быть здоровым – мой стиль жизни»
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14 сентября с 12.00 до 16.00
|
Площадка у самолета по ул. Карвата (микрорайон «Степянка»)
|
Праздничная концертная программа «Мой Мінск – мая сталіца, мой лёс, маё жыццё»
|
14 сентября с 12.00 до 18.00
|
Площадка на лыже-роллерной трассе (ул. Столетова, 1)
|
Праздники дворов
|
14 сентября с до 15.00
|
ул. Первомайская, 24/1, ул. Грицева, 11, 13, ул. Солтыса, 54, 56, 58
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Первомайский район
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Праздничные программы по месту жительства «Мир нашему дому!»: концертные, игровые, конкурсные программы, творческие встречи
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С 12 до 13 сентября в 17.00
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ул. Гинтовта, 6, ул. Тикоцкого, 46, ул. Почтовая, 2
|
Праздничная программа «Квітней, мой родны Мінск!»
|
14 сентября 13.00
|
Центральный Ботанический сад НАН Беларуси (ул. Сурганова, 2)
|
Районный праздник «Жыві, красуйся ў вечнасці, сталіца!»
|
14 сентября 12.00
|
Парк культуры и отдыха им. Челюскинцев
|
Музыкально – развлекательная программа «Я, ты, он, она – вместе семья!». Конкурс детского рисунка 2Віншую цябе, мой родны горад!»
|
14 сентября с 10.30 до 17.00
|
Детская железная дорога, (пр. Независимости, 86)
|
Советский район
|
Праздничное спортивное мероприятие «Табе, сталiца, прысвячаем!» (открытие после реконструкции и благоустройства комплекса спортивных площадок с искусственным покрытием)
|
12 сентября с 14.00 до16.00
|
ГУО «Средняя школа № 91 г. Минска имени Хосе Марти» (ул. Краснозвездная, 25)
|
Праздничная концертно-развлекательная программа «Родны мой горад, любоў мая»
|
12 сентября 15.30
|
УО «БГУИР» актовый зал (ул. П.Бровки, 4)
|
Театрализовано-музыкальное представление, посвященное Дню города
|
13 сентября с 15.00 до 17.00
|
Площадка перед ОАО «ЦУМ Минск» (пр. Независимости, 54)
|
Физкультурно-спортивный праздник «Минск – спортивный», приуроченный к празднованию Дня города Минска
|
13 сентября с 14.00 до16.00
|
Комплекс плоскостных спортивных сооружений по улице Гамарника (зеленая зона)
|
Районная праздничная концертно-развлекательная программа «Мiнск-Радзiмы маёй сталiца!»
|
14 сентября с11.00 до 18.00
|
Парк «Дружбы народов» (центральная площадка)
|
Спортивный фестиваль «Политех - любимой столице»
|
14 сентября 10.00
|
Стадион Белорусского национального технического университета (пр. Независимости, 65)
|
Праздник двора «Любимый мой дворик!» (по итогам благоустройства территории двора)
|
15 сентября с11.00 до 13.00
|
ул. Гамарника, д. 21 (дворовая территория)
|
Праздник двора «Любимый мой дворик!» (по итогам благоустройства территории двора)
|
15 сентября с 11.00 до 13.00
|
ул. Цнянская, д. 17, 19, 21, 23 (дворовая территория)
|
Фрунзенский район
|
Молодежная патриотическая акция «В союз с друзьями». Торжественное мероприятие, посвященное вступлению в ряды ОО «БРСМ»
|
сентябрь 2013
|
Музей истории молодежного и комсомольского движения (ул. Кальварийская, 39-510)
|
Праздник общежития УП «БЫТЭКС» УБОН «Заходите к нам на огонек!»
|
сентябрь 2013
|
пр. Пушкина, 8
|
Районный праздник, посвященный Дню города «Мой Мінск – мая сталіца, мой лёс, маё жыццё!»
|
14 сентября 12.00
|
Парк «60-летия Октября» ул. Матусевича, 20
|
Праздник ремесел
|
14 сентября 12.00
|
Зеленая зона ул. Д.Сердича
|
Праздничный концерт, посвященный Дню города с участием А.Солодухи
|
15 сентября 18.00
|
Площадка у рынка «Западный» (ул. Бурдейного, 6)
|
Спортивный праздник с велопробегом «Тебе Минск – наши рекорды»
|
14 сентября 12.00
|
Площадка у Хоккейного клуба «Юность-Минск» Минский ледовый Дворец спорта (ул. Притыцкого, 27
|
Центральный район
|
Литературно-музыкальный вечер «Мінск – сталіца, гордасць наша, слава ўсёй краіны...»
|
13 сентября с 17.00 до 19.00
|
Государственный литературный музей Янки Купалы (ул. Я.Купалы, 4)
|
Мультимедийная программа «Минск в годы Великой Отечественной войны»
|
14 сентября
|
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны (пр. Независимости, 25а)
|
Районный праздник «Табе, мой горад, прысвячаем свята!»
|
14 сентября с 12.00 до 18.00
|
Парк Победы
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День коллективного отдыха «Отдыхаем всей семьей»
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14 сентября 14.00
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Учреждение «Республиканский Дворец культуры профсоюзов» (пр. Независимости, 25)
|
Праздник двора «Праздник в каждый дом»
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15 сентября с 12.00 до 15.00
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площадка у Минского государственного Дворца детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41)