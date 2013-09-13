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День города-2013 в Минске. Программа мероприятий

13 сентября 2013 18:48
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Более 70 разнообразных мероприятий по форме и содержанию пройдут во всех районах столицы 14 сентября.

Девиз праздника: «Мой Мінск – мая сталіца, мой лёс, маё жыццё!»

 

Возложение венков и цветов к обелиску «Минск – город-герой»

14 сентября 11.00

пр. Победителей у обелиска «Минск-город-герой»

Вручения наград «Минчанин года» и праздничный концерт

14 сентября 19.00

Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь,

Творческий проект в 3D-формате

14 сентября 21.30, 22.00

Площадь у Большого театра оперы и балета

«Музыкальный балкон» – закрытие летнего туристического сезона в Верхнем городе;

14 сентября с 12.00 до 13.00

Территория Верхнего города

 

Праздничный концерт «Музыка в городском интерьере»;

14 сентября с13.00 до 22.00

«Мой горад, цябе прысвячаю» –  тематическая книжная выставка, презентация новых произведений белорусских писателей, посвященных Минску, совместно с издательствами и Минским городским объединением «Союз писателей Беларуси», буккроссинг;

14 сентября с 13.00 до 22.00

«Минск – ты мое вдохновение» – детский художественный пленэр;

14 сентября с 13.00 до 22.00

Праздник уличной музыки;

14 сентября с 12.00 до 18.00

 

Экскурсии в Минской городской ратуше для гостей и жителей столицы;

14 сентября с 12.00 до 15.00

Обзорные экскурсии по г.Минску 

 

14 сентября с 12.00 до 18.00

Открытие маршрута № 1 рейсового экскурсионного автобуса (на английском языке)

14 сентября с 9.00 до 18.00

Проект «Исторический календарь Минска»

14 сентября с 12.00 до 15.00

Дворик Художественной галереи народного художника СССР Михаила Савицкого

Торжественная церемония бракосочетания 9-ти пар из всех районов г. Минска

14 сентября 11.30

Концертный зал "Верхний город" (пл. Свободы, 23а)

Презентация музейной экспозиции «Картографический кабинет»

14 сентября 13.00

Минская городская ратуша

«Минск – город спортивных традиций» – праздник спорта (показательные выступления воспитанников учреждений детско-юношеских спортивных школ г. Минска); открытые городские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные Дню города;

14 сентября 10.00

Акватория р.Свислочь (в районе Дворца спорта)

Открытый кубок г. Минска по баскетболу на инвалидных колясках, посвященный Дню города

14 -15 сентября с 11.00

МКСК «Минск-арена», велодром (пр. Победителей, 111)

Финал театрального проекта в рамках пешеходной зоны на ул. К.Маркса

14 сентября с 12.00 до 20.00. В14.00 – торжественная церемония закрытия

ул. К.Маркса

Праздник «Минск исторический» с участием представителей рыцарских клубов

14 сентября с 11.30 до 22.00

пр. Победителей

Праздник народного творчества «Лошыцкі фэст»; выставка-ярмарка «Город мастеров»

14 сентября с 12.00 до 18.00

Лошицкий усадебно-парковый комплекс (проезд Чижевских, 10)

Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями г. Минска «Мастацтва жыць, тварыць мастацтва»

14 сентября с 12.00 до16.00

У главного входа Дворца спорта

Праздник «Минск молодежный»

 

14 сентября с 18.00 до 21.00

Площадка на территории комплекса студенческих общежитий «Студенческая деревня»

Проект «Искусство регионов – родной столице!2 (выставка произведений ткачества, народных костюмов, мастер-класс росписи по стеклу от Анны Балаш);

14 сентября с 10.00 до 17.00

Городская художественная галерея произведений Л. Щемелёва

Выставка детских рисунков в рамках творческого проекта «Художник и город. К.Малевич»;

15 сентября 17.00

Музей современного изобразительного искусства (пр. Независимости, 47)

Закрытие творческого проекта «Художник и город. К.Малевич»;

15 сентября 18.00

пл. Я.Коласа

Проект «Минск скульптурный» (выставка произведений белорусского скульптора С.Оганова под открытым небом)

15 сентября с 11.00 до 19.00

Центральный детский парк им. М.Горького

Детско-молодежный праздник «Тебе, любимый Минск, наши таланты…»

14 сентября 12.00

УО «Минский государственный дворец детей и молодежи» (ул. Старовиленский тракт, 41)

 

Основные праздничные мероприятия в районах

Заводской район

Торжественное заселение жилого дома по ул. Герасименко, 1а

11 сентября 12.00

ул. Герасименко, 1а

Праздник двора «Дорогая моя столица!»

Для жителей микрорайона «Чижовка»

12 сентября с 17.30 до 18.30

ул. Голодеда, 4

Для жителей микрорайона «Шабаны»

12 сентября с 17.30 до 18.30

ул. Бачило, 26

Праздник микрорайона «Красуй, любімы горад!»

13 сентября 16.00

ул. Красина, 27

Праздничная программа «Огни столицы!»

14 сентября с 12.00 до 15.00

ГКПУ «Минский зоопарк» (ул. Ташкентская, 40

Районный праздник «На ўсё жыццё ты ў сэрцы маім!»; молодежная акция «ЭкоМинск», в рамках проведения в 2013 году Года бережливости

14 сентября с 12.00 до 18.00

Парк культуры и отдыха им.50-летия В.Октября (ул. Долгобродская, 44)

Праздник улиц и дворов «Мы дети твои, дорогая столица!»

14 сентября с 12.00 до 15.00

ЗАО «Заводской» «Универсам «Рублевский»
(ул. Нестерова, 58)

Ленинский район

Районный праздник, посвященный Дню города общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»

13 сентября

ул. Гашкевича, 12

Праздник двора

13 сентября

пр. Рокоссовского, д. 94

Праздник народного творчества «Лошыцкі фэст»;
выставка-ярмарка «Горад майстроў»

14 сентября с 12.00 до 20.00

Лошицкий усадебно-парковый комплекс (проезд Чижевских, 10)

Финал театрального проекта в рамках пешеходной зоны на ул. К.Маркса, торжественная церемония закрытия сезона

14 сентября с 12.00 до 20.00

ул. К.Маркса

Московский район

Праздничная программа для жителей района «Табе, мой горад, прысвячаем свята»

12 сентября с 18.00 до 19.00

ул. Н.Орды, 47а

Праздник микрорайона «Квiтней, любiмая сталiца»

13 сентября с 14.00 до 16.00

Площадка перед ГУО «Гимназия №10 г. Минска» (ул. Голубева, 29)

Районный праздник «Віншуем родны горад!»

14 сентября с 13.00 до 18.00

Парк имени М.Павлова верхняя площадка

Концертная программа «Мы – дзеці твае, дарагая сталіца!»

14 сентября с 13.00 до 17.00

Парк имени М.Павлова нижняя площадка

Праздник двора «Тебе, любимый город»

14 сентября с 12.00 до 14.00

Площадка перед ГУО «СШ № 26 г. Минска», стадион (ул. Льва Сапеги, 15)

Праздник двора «Квiтней, мой горад»

14 сентября с 12.00 до 14.00
 

Площадка перед ГУО «СШ № 25 г. Минска», стадион (ул. Я.Чечота, 20)

Праздник двора «Квiтней, любiмая сталiца»

14 сентября с 14.00 до 16.00

Площадка перед ГУО «СШ № 208 г. Минска», стадион (пр. Любимова, 31)

Октябрьский район

Праздник двора «Свята ў кожны дом»

13 сентября с 17.00 до 20.00

ул. Воронянского, 11, корп. 2 (микрорайон «Чкаловский»)

Театрализовано-художественный праздник «Красуйся Мінск, квітней мая сталіца – энергіі і росквіту крыніца!»

14 сентября с 12.00 до 19.00

Площадка у Минского Дворца культуры и спорта железнодорожников (ул. Чкалова, 7)

Праздник «Мой Мінск – зямля майго натхнення!»

14 сентября с 13.00 до 17.00

Площадка у торгового центра в микрорайоне «Сокол»

Праздник духовной музыки «Святло душы»

14 сентября 18.00

Храм праведной Софии Слуцкой (пл. Казинца)

Партизанский район

Фестиваль духовых оркестров

14 сентября с12.00 до 16.00

Центральный детский парк им. М.Горького (ул. Фрунзе, 2)

Танцевальный флэш-моб «Танцуем вместе»

14 сентября с 16.00 до 18.00

Центральный детский парк им. М.Горького (ул. Фрунзе, 2)

Программа с участием молодежи района «Родны мой горад – любоў мая», спортивный праздник «Быть здоровым – мой стиль жизни»

14 сентября с 12.00 до 16.00

Площадка у самолета по ул. Карвата (микрорайон «Степянка»)

Праздничная концертная программа «Мой Мінск – мая сталіца, мой лёс, маё жыццё»

14 сентября с 12.00 до 18.00

Площадка на лыже-роллерной трассе (ул. Столетова, 1)

Праздники дворов

14 сентября с до 15.00

ул. Первомайская, 24/1, ул. Грицева, 11, 13, ул. Солтыса, 54, 56, 58

Первомайский район

Праздничные программы по месту жительства «Мир нашему дому!»: концертные, игровые, конкурсные программы, творческие встречи

С 12 до 13 сентября в 17.00

ул. Гинтовта, 6, ул. Тикоцкого, 46, ул. Почтовая, 2

Праздничная программа «Квітней, мой родны Мінск!»

14 сентября 13.00

Центральный Ботанический сад НАН Беларуси (ул. Сурганова, 2)

Районный праздник «Жыві, красуйся ў вечнасці, сталіца!»

14 сентября 12.00

Парк культуры и отдыха им. Челюскинцев

Музыкально – развлекательная программа «Я, ты, он, она – вместе семья!». Конкурс детского рисунка 2Віншую цябе, мой родны горад!»

14 сентября с 10.30 до 17.00

Детская железная дорога, (пр. Независимости, 86)

Советский район

Праздничное спортивное мероприятие «Табе, сталiца, прысвячаем!» (открытие после реконструкции и благоустройства комплекса спортивных площадок с искусственным покрытием)

12 сентября с 14.00 до16.00

ГУО «Средняя школа № 91 г. Минска имени Хосе Марти» (ул. Краснозвездная, 25)

Праздничная концертно-развлекательная программа «Родны мой горад, любоў мая»

12 сентября 15.30

УО «БГУИР» актовый зал (ул. П.Бровки, 4)

Театрализовано-музыкальное представление, посвященное Дню города

13 сентября с 15.00 до 17.00

Площадка перед ОАО «ЦУМ Минск» (пр. Независимости, 54)

Физкультурно-спортивный праздник «Минск – спортивный», приуроченный к празднованию Дня города Минска

13 сентября с 14.00 до16.00

Комплекс плоскостных спортивных сооружений по улице Гамарника (зеленая зона)

Районная праздничная концертно-развлекательная программа «Мiнск-Радзiмы маёй сталiца!»

14 сентября с11.00 до 18.00

Парк  «Дружбы народов» (центральная площадка)

Спортивный фестиваль «Политех - любимой столице»

14 сентября 10.00

Стадион Белорусского национального технического университета (пр. Независимости, 65)

Праздник двора «Любимый мой дворик!» (по итогам благоустройства территории двора)

15 сентября с11.00 до 13.00

ул. Гамарника, д. 21 (дворовая территория)

Праздник двора «Любимый мой дворик!» (по итогам благоустройства территории двора)

15 сентября с 11.00 до 13.00

ул. Цнянская, д. 17, 19, 21, 23 (дворовая территория)

Фрунзенский район

Молодежная патриотическая акция «В союз с друзьями». Торжественное мероприятие, посвященное вступлению в ряды ОО «БРСМ»

сентябрь 2013

Музей истории молодежного и комсомольского движения (ул. Кальварийская, 39-510)

Праздник общежития УП «БЫТЭКС» УБОН «Заходите к нам на огонек!»

сентябрь 2013

пр. Пушкина, 8

Районный праздник, посвященный Дню города «Мой Мінск – мая сталіца, мой лёс, маё жыццё!»

14 сентября 12.00

Парк «60-летия Октября» ул. Матусевича, 20

Праздник ремесел

14 сентября 12.00

Зеленая зона ул. Д.Сердича

Праздничный концерт, посвященный Дню города с участием А.Солодухи

15 сентября 18.00

Площадка у рынка «Западный» (ул. Бурдейного, 6)

Спортивный праздник с велопробегом «Тебе Минск – наши рекорды»

14 сентября 12.00

Площадка у Хоккейного клуба «Юность-Минск» Минский ледовый Дворец спорта (ул. Притыцкого, 27

Центральный район

Литературно-музыкальный вечер «Мінск – сталіца, гордасць наша, слава ўсёй краіны...»

13 сентября с 17.00 до 19.00

Государственный литературный музей Янки Купалы (ул. Я.Купалы, 4)

Мультимедийная программа «Минск в годы Великой Отечественной войны»

14 сентября

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны (пр. Независимости, 25а)

Районный праздник «Табе, мой горад, прысвячаем свята!»

14 сентября с 12.00 до 18.00

Парк Победы

День коллективного отдыха «Отдыхаем всей семьей»

14 сентября 14.00

Учреждение «Республиканский Дворец культуры профсоюзов» (пр. Независимости, 25)

Праздник двора «Праздник в каждый дом»

15 сентября с 12.00 до 15.00

площадка у Минского государственного Дворца детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41)

 

# общество # День города в Минске - 2014

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