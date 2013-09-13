День города-2013 в Минске. Программа мероприятий

12 сентября с 17.30 до 18.30

12 сентября с 17.30 до 18.30

14 сентября с 12.00 до 15.00

Районный праздник «На ўсё жыццё ты ў сэрцы маім!»; молодежная акция «ЭкоМинск», в рамках проведения в 2013 году Года бережливости

14 сентября с 12.00 до 18.00