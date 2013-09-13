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31 долгострой должен быть ликвидирован до конца сентября в Минской области

13 сентября 2013 15:18
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Новости Беларуси. В Минской области до конца сентября должен быть достроен 31 проблемный дом. Ситуация с возведением жилья со сверхнормативными сроками по-прежнему на контроле руководства области.

График по вводу в эксплуатацию домов в Минской области в июле-августе не выполнены в полном объеме, поэтому сейчас необходимо обеспечить безусловный ввод запланированного жилья в сентябре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как подчеркнул губернатор Борис Батура, срыв графика строительства проблемных домов может стоить отдельным чиновникам должностей. Всего в графике до конца года намечено строительство 106 жилых домов. За каждым объектом закреплены ответственные лица.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

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