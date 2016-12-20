Дельта Банк исполнил обязательства перед вкладчиками практически в полном объеме

Новости Беларуси. Дельта Банк практически исполнил обязательства перед своими вкладчиками. Сейчас идет процедура возврата средств Агентству по гарантированному возмещению вкладов.

Всего банк должен больше 13 миллионов рублей. Дедлайн расчета – первый квартал будущего года. После этого Дельта Банк планирует приступить к удовлетворению требований кредиторов.

Напомним, в 2015 году лицензия Дельта Банка была отозвана. А Верховный суд возбудил дело о его банкротстве, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Педько, заместитель генерального директора ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов»:

Обязательства перед вкладчиками исполнены практически в полном объеме. Мы планируем, что или с конца первого квартала, или с начала второго квартала приступим к исполнению обязательств перед кредиторами пятой очереди. В течение двух лет мы надеемся, что большую часть обязательств исполним.