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Дельта Банк исполнил обязательства перед вкладчиками практически в полном объеме

20 декабря 2016 06:18
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Новости Беларуси. Дельта Банк практически исполнил обязательства перед своими вкладчиками. Сейчас идет процедура возврата средств Агентству по гарантированному возмещению вкладов.

Всего банк должен больше 13 миллионов рублей. Дедлайн расчета – первый квартал будущего года. После этого Дельта Банк планирует приступить к удовлетворению требований кредиторов.

Напомним, в 2015 году лицензия Дельта Банка была отозвана. А Верховный суд возбудил дело о его банкротстве, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Педько, заместитель генерального директора ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов»:
Обязательства перед вкладчиками исполнены практически в полном объеме. Мы планируем, что или с конца первого квартала, или с начала второго квартала приступим к исполнению обязательств перед кредиторами пятой очереди. В течение двух лет мы надеемся, что большую часть обязательств исполним.

# общество # Государственная политика в сфере банковской деятельности

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