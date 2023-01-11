Талай: «Люди, которые вернутся с фронта, и будут новой элитой великой, могучей, счастливой, богатой России»

Григорий Азаренок, СТВ: Конечно, это все получилось тяжело, получилось и с потерями. Этот фашистский режим у нас забрал близких людей. Но если бы все получилось очень легко, и русский мужик дальше бы спал, дальше проявлялись бы какие-то олигархические вещи, договорняки и так далее, а тут пришлось очищаться, смотреть на свою культуру. А так бы и дальше эта мразь сидела.

Алексей Талай, паралимпийский чемпион:

Это отличный повод сейчас нам очиститься. И Россия очищается. Уже идут вопросы о национализации, о том, что всех эти олигархов, которые ни копейки не помогли ребятам, – всех их вычистить отсюда, все награбленные ресурсы Советского Союза вернуть обратно. И я уверен, Владимир Владимирович Путин в тандеме с нашим главой государства это сделают. Уже идут такие процессы необратимые, от которых у этих злодеев волосы дыбом встают. Они уже понимают, что это предопределено. Но почему они знают, что мы это сделаем? Потому что народ вместе со своими лидерами. Потому что белорусы поддерживают Батьку, потому что абсолютное большинство россиян сегодня с президентом.

Да, они теряют своих мужей, сыновей, но мы каждого вспомним, мы каждого поместим на почетные доски и каждому поставим памятник. И эти люди, которые вернутся с фронта, и будут новой элитой великой, могучей, счастливой, богатой России. И мы вместе с ними в Союзном государстве. И Украина, и другие страны будут потихонечку, а может быть, и бегом бежать. А мы еще будем смотреть, чтобы вернули памятники нашим дедам и прадедам на свои места, чтобы всю фашистскую мразь посадили по тюрьмам. И тогда, возможно, мы, ребятки, вас примем…

Григорий Азаренок:

В наш счастливый, теплый, богатый дом и угостим вас.

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