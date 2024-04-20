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Делегация Коммунистической партии Китая находится с визитом в Беларуси

20 апреля 2024 14:45
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Новый шаг к взаимовыгодному сотрудничеству. С визитом в Беларуси находится делегация Коммунистической партии Китая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа у гостей довольно насыщенная.

Делегация Коммунистической партии Китая находится с визитом в Беларуси-1



Сегодня, 20 апреля, состоялась встреча с руководством Компартии Беларуси. Стороны рассмотрели различные аспекты сотрудничества и наметили стратегию дальнейшей работы. Главный приоритет – взаимная поддержка на международной арене и поиск новых точек соприкосновения. Пути Беларуси и Китая во многом схожи: оба государства ориентированы на социальное развитие. Так что перспективных направлений для сотрудничества немало. Одно из них – работа с молодежью.

Делегация Коммунистической партии Китая находится с визитом в Беларуси-3

Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:
В Китае очень серьезная работа проводится с молодежью, как и у нас. У нас был опыт 2019 года: мы посылали Лигу коммунистической молодежи в Китай, они со своими сверстниками общались, проводили встречи. Сегодня мы договорились с замзаведующим отдела о том, что мы определим ту потребность, что бы мы хотели увидеть, чтобы нам показали в Китае. Какие вопросы, аспекты поднять, обсудить. Они подготовятся и с удовольствием нас сегодня пригласили в гости.

Делегация Коммунистической партии Китая находится с визитом в Беларуси-6

В рамках визита гости также посетили Белорусский институт стратегических исследований. Обсуждали, в частности, вопросы развития практического сотрудничества. БИСИ поддерживает тесные отношения с «фабриками мысли» Китая. И страны намерены работать над дальнейшим укреплением связей по всем возможным направлениям.

Делегация Коммунистической партии Китая находится с визитом в Беларуси-9

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Очень важный блок вопросов был поднят относительно отношений с Западом. Потому что мы здесь, в Республике Беларусь остаемся на перекрестке между Западом и Востоком. И больше всего чувствуем напряжение, в том числе и по военной линии. Поэтому нам очень важен опыт Китая, его видение современных процессов, которые происходят, и самое главное – практика реакций на ситуацию, как нам действовать сообща на международной арене в том числе.

Делегация пробудет в нашей стране до 22 апреля. Запланированы встречи с представителями и руководством всех политических партий Беларуси. Кроме того, гости ознакомятся с крупнейшими культурными и экономически значимыми объектами.

# Беларусь-Китай # общество # Алексей Сокол

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