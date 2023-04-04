Делегация Калужской области возложила цветы к памятнику на площади Победы в Минске

Укрепление взаимодействия, расширение кооперации и новые проекты. Беларусь и Калужская область намерены выйти на новый уровень развития сотрудничества. Делегация из этого российского региона во главе с губернатором находится в Минске с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тесные отношения между нашей страной и Калужской областью установились давно, и сегодня совместная работа ведется по множеству направлений.

«Мы хорошо знакомы с вашим потенциалом». Лукашенко провел встречу с губернатором Калужской области.