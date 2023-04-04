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Делегация Калужской области возложила цветы к памятнику на площади Победы в Минске

04 апреля 2023 08:20
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Укрепление взаимодействия, расширение кооперации и новые проекты. Беларусь и Калужская область намерены выйти на новый уровень развития сотрудничества. Делегация из этого российского региона во главе с губернатором находится в Минске с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тесные отношения между нашей страной и Калужской областью установились давно, и сегодня совместная работа ведется по множеству направлений.

«Мы хорошо знакомы с вашим потенциалом». Лукашенко провел встречу с губернатором Калужской области.

Делегация Калужской области возложила цветы к памятнику на площади Победы в Минске-1

А встречи на высшем уровне и взаимные визиты помогут прирасти новыми успешными проектами в промышленности, аграрной сфере, науке, образовании, культуре. Деловая программа российских партнеров в Беларуси обширна. Этот день начался с памятной церемонии. Представители делегации Калужской области возложили цветы к вечному огню на площади Победы. Память защитников и павших в годы Великой Отечественной героев почтили минутой молчания.

Делегация Калужской области возложила цветы к памятнику на площади Победы в Минске-4

Сегодня в графике российских гостей посещение крупных отечественных предприятий. Наши партнеры смогут поближе познакомиться с производителями и выпускаемой продукцией. Кроме того, запланированы деловые переговоры бизнес-кругов.

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# Беларусь-Россия # общество # Владислав Шапша # Фотофакт

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