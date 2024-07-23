Делегация Амурской области России находится с рабочим визитом в Беларуси

Укрепление сотрудничества в сфере сельского хозяйства одна из целей визита в нашу страну делегации из Амурской области под руководством губернатора этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приамурье и Беларусь активно сотрудничают по самым разным направлениям. Еще в 2002 году было подписано соглашение между правительством Беларуси и администрацией области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Амурская делегация будет работать в Беларуси по 25 июля. Запланирован ряд встреч и посещение наших ведущих предприятий. Ну а этот день в Минске гости начали с церемонии памяти. Цветы и венки они возложили к Вечному огню у обелиска на площади Победы.