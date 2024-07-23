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«Вильнюс снова советский». Подшивку газет 1944-го передали в музей Великой Отечественной ветераны из Щучина

23 июля 2024 07:16
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Фонды музея истории Великой Отечественной войны пополнились новыми раритетами. Подшивка газет 1944 года передана от ветеранов из Щучина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вильнюс снова советский». Подшивку газет 1944-го передали в музей Великой Отечественной ветераны из Щучина-1

Ежедневное издание «Сталинский пилот» бережно хранилось в личном архиве Владимира Редько. Историк, литературовед, участник поисковой группы, он решил передать свои ценные находки в музей. На страницах – каждый день борьбы советских воинов. Корреспондентами описан ход операции «Багратион».

«Вильнюс снова советский». Подшивку газет 1944-го передали в музей Великой Отечественной ветераны из Щучина-4

Юрий Луцик, первый заместитель председателя Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов:
Когда держишь в руках эту историю, читаешь, слеза пробивает. Потому что 80-летие проведения операции «Багратион» идет по нашей земле. Мы можем именно по этим газетам отслеживать освобождение территории Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

«Вильнюс снова советский». Подшивку газет 1944-го передали в музей Великой Отечественной ветераны из Щучина-7

Светлана Малюгина, председатель районного Совета ветеранов Щучина:
Листая эту подписку, когда дотрагиваешься до каждой газеты, возвращаешься в то лихолетье, когда действительно каждый метр земли освобождался. Это весь 1944 год.

«Вильнюс снова советский». Подшивку газет 1944-го передали в музей Великой Отечественной ветераны из Щучина-10

Для гостей организовали экскурсию. Музей истории Великой Отечественной войны осенью отметит 80-летие.

# Великая Отечественная война # общество

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