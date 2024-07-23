«Вильнюс снова советский». Подшивку газет 1944-го передали в музей Великой Отечественной ветераны из Щучина

Фонды музея истории Великой Отечественной войны пополнились новыми раритетами. Подшивка газет 1944 года передана от ветеранов из Щучина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежедневное издание «Сталинский пилот» бережно хранилось в личном архиве Владимира Редько. Историк, литературовед, участник поисковой группы, он решил передать свои ценные находки в музей. На страницах – каждый день борьбы советских воинов. Корреспондентами описан ход операции «Багратион».

Юрий Луцик, первый заместитель председателя Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов:

Когда держишь в руках эту историю, читаешь, слеза пробивает. Потому что 80-летие проведения операции «Багратион» идет по нашей земле. Мы можем именно по этим газетам отслеживать освобождение территории Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

Светлана Малюгина, председатель районного Совета ветеранов Щучина:

Листая эту подписку, когда дотрагиваешься до каждой газеты, возвращаешься в то лихолетье, когда действительно каждый метр земли освобождался. Это весь 1944 год.