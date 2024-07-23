В Беларуси усовершенствуют вопросы, связанные с выплатой алиментов

Нововведения в вопросах регулирования брачных и семейных отношений. В июле Президент подписал соответствующий закон. Как пояснили авторы документа, изменения затронут в частности неблагополучные семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По новым правилам, решения комиссии по делам несовершеннолетних можно обжаловать. Прежде всего это касается вопросов изъятия ребенка из семьи. Подать жалобу можно будет в исполкоме в течение 10 рабочих дней. Для нерадивых родителей ужесточается контроль. В ближайшее время будет разработан документ, который регламентирует критерии для изъятия ребенка из семьи. Выплата пособий будет прекращаться со дня вступления в силу решения суда.

Анастасия Шохан, начальник управления правового регулирования социальной деятельности государства Министерства юстиции Беларуси:

Данный закон в первую очередь направлен на имплементацию норм Декрета Президента Республики Беларусь № 18, в законы и кодексы Республики Беларусь. Данным декретом сегодня урегулированы вопросы защиты детей в неблагополучных семьях. Необходимо отметить, что все нормы декрета перенесены в закон без каких-либо существенных изменений, то есть все те правовые подходы, которые сегодня наработаны органами, ответственными за работу с детьми, в законе сохранены.