Белорусские аграрии с учётом рапса убрали 3,5 млн тонн зерна

3,5 миллиона тонн с учетом рапса. С таким намолотом зерна встретили это утро белорусские аграрии. Хороший урожай выращен, теперь задача – максимально оперативно и эффективно убрать его, чтобы избежать потерь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На селекторном совещании Президент отметил, что нынешняя страда проходит в непростых погодных условиях. Прогнозировать сроки уборки никто не торопится: то и дело заставляют поволноваться дожди. Прошедшая стихия, например, повредила в стране более 16 тысяч гектаров посевов, но современная техника, оборудованная стеблеподъемниками, позволяет свести к минимуму потери.

Жатва вошла в активную фазу, даже на севере Беларуси. По объемам проделанной работы все области опережает Брестская. Там, как и в гомельском регионе, уже завершили уборку озимого рапса. Его по стране уже получено 930 тысяч тонн. До заветного 1 миллиона остается совсем не много. Традиционно на первом месте по урожайности зерновых и зернобобовых культур Гродненская область.