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«Делают до 70% комплектующих». Игорю Карпенко показали, как сегодня работает «Амкодор»

21 апреля 2022 15:40
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Новости Беларуси. На предприятии «Амкодор» темпы роста экспорта в 2022 году по отношению к прошлому уже составляют 170 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Активно работаем в азиатском регионе». ОАО «Амкодор» ищет новые рынки сбыта. Подробнее здесь.   

«Делают до 70% комплектующих». Игорю Карпенко показали, как сегодня работает «Амкодор»-1

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:  
До 70 % комплектующих делают здесь, непосредственно на нашей территории. А это рабочие места, люди, это зарплаты, семьи. Это очень важно, что сегодня сохраняет руководство предприятия и те социальные выплаты, которые предусмотрены коллективным договором.  

«Делают до 70% комплектующих». Игорю Карпенко показали, как сегодня работает «Амкодор»-4

Предприятия акционерного общества ежегодно выпускают более 5 000 единиц машин. Это погрузчики, катки, бульдозеры, автогрейдеры и экскаваторы. В рамках встречи были рассмотрены вопросы импортозамещения и взаимовыгодной кооперации при создании совместных разработок нового поколения дорожно-строительной техники.  

# Предприятия Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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