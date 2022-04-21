«Делают до 70% комплектующих». Игорю Карпенко показали, как сегодня работает «Амкодор»

Новости Беларуси. На предприятии «Амкодор» темпы роста экспорта в 2022 году по отношению к прошлому уже составляют 170 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. «Активно работаем в азиатском регионе». ОАО «Амкодор» ищет новые рынки сбыта. Подробнее здесь.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

До 70 % комплектующих делают здесь, непосредственно на нашей территории. А это рабочие места, люди, это зарплаты, семьи. Это очень важно, что сегодня сохраняет руководство предприятия и те социальные выплаты, которые предусмотрены коллективным договором.