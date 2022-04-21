«Активно работаем в азиатском регионе». ОАО «Амкодор» ищет новые рынки сбыта

Новости Беларуси. На предприятии «Амкодор» темпы роста экспорта в 2022 году по отношению к прошлому уже составляют 170 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Холдинг посетил председатель Центральной избирательной комиссии. Игорь Карпенко встретился с трудовым коллективом предприятия. Сегодня оно работает на полную мощь. Наращиваются объемы производства. Идет и поиск новых рынков сбыта. «Амкодор» активно расширяет модельный ряд своей техники, планируют выпустить и новинки. На данный момент производится уже более 130 моделей специальных и сельскохозяйственных машин.

Александр Ефимов, генеральный директор ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:

Наращиваем объемы производства практически по всем машинам, ищем для себя новые возможности в дружественных странах, активно работаем в азиатском регионе, не менее активно ищем свои возможности в африканском. Есть потребность в этих странах, есть заказные спецификации, позволяющие работать нашей технике в тех условиях, куда мы планируем входить со своими машинами.