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«Активно работаем в азиатском регионе». ОАО «Амкодор» ищет новые рынки сбыта

21 апреля 2022 15:37
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Новости Беларуси. На предприятии «Амкодор» темпы роста экспорта в 2022 году по отношению к прошлому уже составляют 170 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Активно работаем в азиатском регионе». ОАО «Амкодор» ищет новые рынки сбыта-1

Холдинг посетил председатель Центральной избирательной комиссии. Игорь Карпенко встретился с трудовым коллективом предприятия. Сегодня оно работает на полную мощь. Наращиваются объемы производства. Идет и поиск новых рынков сбыта. «Амкодор» активно расширяет модельный ряд своей техники, планируют выпустить и новинки. На данный момент производится уже более 130 моделей специальных и сельскохозяйственных машин.  

«Активно работаем в азиатском регионе». ОАО «Амкодор» ищет новые рынки сбыта-4

Александр Ефимов, генеральный директор ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:  
Наращиваем объемы производства практически по всем машинам, ищем для себя новые возможности в дружественных странах, активно работаем в азиатском регионе, не менее активно ищем свои возможности в африканском. Есть потребность в этих странах, есть заказные спецификации, позволяющие работать нашей технике в тех условиях, куда мы планируем входить со своими машинами.  

Игорю Карпенко показали, как сегодня работает «Амкодор». Подробнее здесь.  

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Ефимов # Фотофакт

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